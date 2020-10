Her iş yerinde bunlardan var

HERKESİ durmadan aşağılayan ve kendini hep en üstte gören...

PATRON ve üst düzey yetkili yalakası tipler.

NORMAL ses tonuyla konuşmayı öğrenemeyenler.

Özellikle telefonla bağırarak konuşanlar.

HER zaman her yerde konuşmalar arasına İngilizce kelimeler serpiştirenler.

WHATSAPP grubuna yazdığı mesajla kalkıp mesajla yatanlar.

OFİSTE neler dönüp bittiğini adı gibi bilen çaycı.

TEK düşündüğü şey yani dini-imanı para olanlar. Sabah akşam parayı düşünürler, nasıl birilerini ezip daha fazla kazanırım diye düşünüp dururlar.

BİLGİSAYAR başında iş yapıyormuş gibi görünüp internetten alışveriş ve oyun oynayanlar.

DURMADAN görgüsüzlük yapanlar.

HER hafta halı saha ayarlamaya çalışan evde oturmak istemeyen abiler.

YEMEĞİ, kahveyi ve çekilen fotokopiyi bile beğenmeyen tip.

BIR iş istediğinizde 3 saat geçer hala iş gelmemiştir, söylersiniz, yeniden hallederiz der. Hep "Hallederiz" der ama hiç halledemezler... Biz bunlara 'Hallederiz abici'ler deriz.

ÖLÜMÜNE dedikodu yapanlar.

İŞİNİ bitirmese de saat 5 olunca koşarak ofisten ayrılanlar.

ŞİRKET ya da ofis yansa da hiçbir şeyi umursamayanlar.

İŞİ gücü kadın/erkek tavlama olan avcılar.

BIR işi yaya yaya yapan en üşengeçler.

HERKESİN arkasından iş çeviren kindarlar.

'HER şey kurallara uygun olmalı' diyenler.

HİÇBİR zaman komik olmayan esprilerin sahibi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Zimbabve yüzde 95 ile dünyadaki en yüksek işsizlik oranına sahiptir.

TESPİTLİ YORUM

İsviçreli bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırmayı İsviçreli bilim adamları yapıyormuş.

NE KADAR OLDU?

İbrahim Tatlıses, ''Atatürk bizi düşman eziyetinden kurtardı.

O olmasaydı belki de benim ismim şu anda İbrahim Tatlıses değil, Abraham Sweetvoice olacaktı'' diye açıklama yapalı 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İnternetten bir TV programı için başvuru yapıyorum.

Yanımda da annem. Boy soruyorlar. Tam yazacakken her daim topuklu ayakkabı giymemden yakınan annem lafından geri kalmıyor:

"Hafta içi 1.75, hafta sonu 1.66 yaz annem!"

FIKRA

UŞAK, efendisini şatonun kapısında karşıladı.

- At gezintiniz iyi geçti mi Kont Hazretleri?

Asilzade 'Hım' diye genzini temizledi.

- Tabii tabii.

Yalnız şunu söyle, atım geri döndü mü?