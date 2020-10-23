Ev sahibi yapan kötü komşular
Asansör elbette her dairenin kullanması için var, fakat daha ayakkabını giymeden kapını kilitlemeden asansörü çağır, kapısına elini koy, beklet, beklet, beklet... Hiç bekleyen insan yok zaten!
Apartman aidatı konusunda türlü zorluk çıkarırlar.
Durumu olmayanların hali anlaşılır da gelir düzeyi bilinmesine rağmen sırf zevk olsun diye aidat ödemeyen bir de üzerine kavga çıkaranlar var... Ah siz yok musunuz siz!..
Çöplerini pencere ya da balkondan çivileme atarlar.
Hadi beni düşünmüyorsun, yoldan gelip geçen ne yapsın zalim?
Üst katlarda olmalarına rağmen yarınlar yokmuş gibi halı silkeleyip, camları hortumla yıkarlar.
Aman senin balkonun temiz olsun kardeşim! Benim evimin ne önemi var ki?
Mütemadiyen balkondan bahçeye ve alt kattaki balkonlara sigara izmariti ve kül atarlar.
"Komşu komşunun külüne muhtaçtır" lafını çok yanlış anlamışlar...
Çocuklarının apartman boşluğunda ve bahçede avazları çıktığı kadar bağırmalarına tepki vermezler.
Hele evde çalışanlar için o çocuk sesleri doğal doğum kontrol yöntemi gibi...
Saat kaç olursa olsun muhakkak gürültü sesi gelir.
Özellikle gecenin ilerleyen saatlerindeki yüksek volümlü koşturma sesleri favoriler arasındadır.
Apartman kapısını ve kendi kapılarını inanılmaz hızlı kapatırlar.
Sokak hayvanları için kapının önüne koyulan su ve mamaları dökerler.
Evinizde ne olup ne bittiğine dair her şeyi izlerler ve hatta ayaküstü muhabbetlerde iliğinize kemiğinize kadar soru sorarlar.
Apartman boşluğu olsun, bahçe olsun olabilecek her yerde oturup keyif yapmaları...
Tabii geleni geçeni kontrol etmek daha rahat oluyordur. ONEDİO.COM
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer dünyadaki herkes ABD'deki insanlar gibi yaşasaydı, kaynaklarımızın yetmesi için 4.5 tane dünya gerekirdi.
TESPİTLİ YORUM
Elin oğlu salata yapar adını SEZAR koyar, biz salata yaparız adını ÇOBAN koyarız. Böyle mütevazı bir millet yok.
NE KADAR OLDU?
Önceden anlaştığı magazin ekibiyle sahilde buluşan Nilay Dorsa, iki metre açıkta boğulma tehlikesi atlatalı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Sevgililer Günü'nde, "Anneme beraber bir hediye alalım" diyen 9 yaşındaki kızıma, "Aaaaa... Bak benim güzel kızıma. O benim karım, sevgilim değil.
Sevgilimiz olunca alırız" dedim mi?
Dedim. Gidip annesine dedi mi? Dedi.
A müzevirci, gidip annesine insan "O sevgilisine alacakmış" der mi? Hiç insan babasından böyle intikam alır mı? Hem vaktim olsaydı gidip almaz mıydım?
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