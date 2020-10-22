Kadınların erkeklerde nefret ettikleri
SÜREKLİ kanal değiştirmeleri.
ŞORT ve parmak arası terlik kombinasyonuyla çok yakışıklı göründüklerini sanmaları.
KENDİLERİNİ kaptırarak küfürler eşliğinde maç izlemeleri.
BANYONUN her yerini ıslatmaları.
EŞLERİNİN en yakın arkadaşına, ablasına, kardeşine yakın olmaya çalışmaları.
KENDİLERİNE duydukları aşırı güven.
TRAFİKTE bayan sürücüyü taciz etmeleri.
GEÇ mesaj atmaları.
RECEP İvedik taklidi yapmaları.
KOMPLEKSLİ olmaları.
ROMANTIZM dolu bir anda, kendilerini tutamayıp espri yapmaları.
DİNLEMEMELERİ.
TOPLU taşıma araçlarında oturma şekilleri.
REDDEDİLDİĞİ halde ısrar etmeleri.
GENİZLERİNİ temizlemeleri ve bunu yutmaları.
ADRES sormamaları.
LAF atmaları.
KIRDIKLARI zaman özür dilememeleri.
YERE tükürmeleri.
AŞIRI kıskanç olmaları.
İLTİFAT etmeyi bilmemeleri ya da kaş yaparken göz çıkarmaları.
SAĞA sola çorap fırlatmaları.
KADINLARIN yaptığı işi küçümsemeleri.
BALIK hafızaylıymış gibi davranmaları.
EN basit olayları bile abartmaları.
"SİNİRLENİNCE daha bir güzelleşiyorsun" klişesini kullanabilmek için yaptıkları davranışlar.
FUTBOL maçlarını romantik filme tercih etmeleri.
SOKAK ortasında sergiledikleri rahat hareketler.
KLOZETİN kapağını hep açık bırakmaları.
ELDE edemeyince kötülemeleri.
KAŞININ gözünün oynaması.
ANNELERİNE eşlerinden daha düşkün olmaları.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1981 yılında 9 yaşında bir çocuk New York'taki bir bankayı soymuş ve 118 dolarla kaçmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Sorsan dünya turuna hazırım ama bakkala git desen üşeniyorum...
NE KADAR OLDU?
Tansu Çiller, Sivas'ta yaptığı miting konuşmasında "Bu bacınız sizi il yapsın mi?" diye soralı 26 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ERZURUMLU bir sütçü olan dedem Ankara'ya geldiğinde, Dışkapı'nın ara sokaklarında güğümleri ile çok süt sattı. Öldüğünde veresiye defterinden alacakları toplamak epey zor olmuş. Zira rahmetli dedemin defterinde borçlu isimlerinden birkaçı aynen şu şekildeydi:
Koca memeli karı:
7 kilo, pasaklı karı:
5 kilo, geveze karı:
4 kilo...
Fıkra
IRGAT koşa koşa ağasının yanına gelir: -Ağam akşam rüyamda seni gördüm.
-Hayırdır len nasıl gördün?
-İkimiz de aynı uçakta seyahat ediyorduk.
-Eeee -Sonra uçak arıza yaptı ve düştü.
-Hayırdır inşallah, ne oldu sonra?
-Ben b.. çukuruna, sen de bal çukuruna düştün.
-Olacak di mi o kadar fark. Ağalığım rüyada bile belli olmuş.
-Sonra birbirimizi yalaya yalaya temizledik...
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