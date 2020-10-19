Tatilde köye gidenler

1. Aşırı oksijenden dolayı sabah ezanında uyanmak...

Nedense sanki saatlerce uyumuşsun gibi bir dinlenmişlik hissi çöker...

2. Horoz, kaz, tavuk gibi hayvanlar tarafından kovalanmak...

Pek çok yetişkinin şu an horoz fobisi var...

3. Tuvaletin, evin bahçesinin en ücra kölesinde olması...

Geceleri tuvalete gitmek küçük çaplı bir korku filmini andırır...

4. Yerlerde bol miktarda tezek bulmak...

Bu yüzden köyde yürümenin belli başlı kuralları vardır...

5. Meyve ağaçlarına tırmanarak yarınlar yokmuş gibi meyve yemek...

O meyvenin tadı hiçbir şeye benzemez...

6. Tüm aile traktöre toplanarak tarlaya gitmek...

Yorucu çalışmanın ardından yenen yemeğin tadı...

7. Sokak ışıkları yetersiz olduğu için akşam misafirliğine el feneriyle gitmek...

Yemeğin hemen ardından kapı çalınırdı...

8. Düğünlerin panayır havasında gerçekleşmesi...

Şimdilerde öyle şenlik havasında düğün yok...

9. Bir gece önceden yapımına başlanan düğün yemekleri...

O yemekler yapılırken sabahlamaya çalışmak ama uyuyakalmak...

10. "Sen kimlerdensin?" sorusuna sürekli maruz kalmak...

Eğer tanıdık bir simaysan doğrudan sevgiyle karşılanırsın...

11. Akşam ezanından sonra sokakların bomboş olması...

Herkes yemeğini yer daha sonra çay içilmeye gidilir...

12. Her sabah kümese gidip taze yumurta toplamak...

O taze yumurtalarla mis gibi kahvaltı yapılır...

13. Dede ya da amcayla gidilen köy kahvesinde oralet içmek...

İşte bunun verdiği lezzet ve o keyif hiçbir şeye değiştirilmez...

14. Yemeğini ocağa koyan teyzelerin saatlerce kapı önünde oturması...

O evin kapıları asla kilitlenmez...

15. Geceleri başını gökyüzüne kaldırınca sayısız yıldız görebilmek...

Şehirlerde ne yazık ki bu lüksü artık bulamıyoruz... onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Antik Romalılar pantolonların kadınsı olduğunu düşündükleri için tunik giyiyorlardı.

TESPİTLİ YORUM

"Alo" Graham Bell'in sevgilisinin adıymış, iyi ki ben icat etmemişim hiçbir şey demeden mal mal beklerdiniz telefonu açınca.

FIKRA

2. Yüzyıl'da bir çocuk, babasına sormaya başlamış:

- Baba köpeklerin kuyruklarını kesip kemer yapmak günah mıdır? Baba ilgisizce: -Günahtır evladım.

- Peki baba zencilerin derilerinden paspas yapmak günah mıdır?

- O da günahtır evladım.

- Peki baba Çinliler'in beyinlerinden çorba yapmak günah mıdır?

- Offf o da günahtır evladım.

- Peki baba Yahudiler'in yağlarından sabun yapmak günah mıdır?

Baba en sonunda dayanamaz:

- Değildir ulan.

Öff bee Adolf, nerden aklına gelir böyle sorular sormak...

ALKIŞLIYORUM

Büyük kızım gelecekle ilgili planlarını anlatırken, üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına yerleşmek istediğini belirtiyor.

6 yaşındaki kızım ise hemen düşüncesini söylüyor:

"Ödevini bitirmeden hiçbir yere gidemezsin abla!" Artık ödev konusunu beyinlerine nasıl işlediysem.