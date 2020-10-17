Erkeklerin kadınları etkilediğini zannettiği cümleler
Bazen kadınlar da 'Bırakalım öyle düşünsün' diye seslerini çıkarmıyor. Aslında bu cümlelerden etkilenmeyi bir kenara bırakın, mide öz suyumuzu bile ağzımıza getiriyor...
Sen benim için her şeyden değerlisin.
Bunu, daha tanışmanızın üzerinden 2 hafta geçmişken söylediği zaman, kafanızı duvarlara vurmak istersiniz.
Normalde kadınlara bu gözle bakmam ama sen başkasın.
Yapma ya... Bi pohlar yedim ama özür dilerim. Sırf özür diledi diye yediği pohun altından kalkabileceğini sanarak söylenen bir cümle olmasa, güzel bir şey özür dilemek...
Tamam hatalı olduğumu kabul ediyorum.
Sırf tartışma çıkmasın diye edilen bir diğer laf.
Yalan mı söyleseydim?
Bir de bu var. 'Yalan mı söyleseydim?' demek yerine belki doğru hareketler sergileyebilirdin...
Ben söylemesem haberin bile olmayacaktı.
Bundan etkilenmemiz mi gerekiyordu şimdi?
Senden önce kimseyi sevmemişim gibi hissediyorum.
Muhakkak ya.
Yemek yapmaya bayılıyorum.
Arz ederim.
En son ilişkimde çok yara aldım Melis...
Ah Melis ah...
Ailemle ilgili sorunlar yaşıyorum son zamanlarda...
Hemen kucak açacağımızı sanıyorlar bu cümleyi kurdukları zaman. Hatalarını hemen unutuyoruz sanıyorlar.
Asla kıskanç bir erkek değilim.
Diyorsun?
Sanat filmlerine bayılırım.
Evet, izlerken için geçiyor.
Genellikle belgesel falan izliyorum.
Abi hadi ya...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
En uzun İngilizce kelime 189,819 harflik olup, titin proteinin uzun adıdır.
Yüksek sesle okunması 3.5 saat sürmektedir.
TESPİTLİ YORUM
Ya benimsin ya toprağın diyor. Sanki marul, ıspanak yetiştiriyor. Tarımsal romantik seni.
NE KADAR OLDU?
Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir polis merkezine giden 31 yaşındaki F.K., nöbet kulübesinin camını ve polis otosunu yumruklayarak "Ben dayak yemek istiyorum, beni dövün" diyeli 5 YIL OLDU
Fıkra
TEMEL, Paris'te bir otelde kalır. Barmenin biri, değişik şivesi nedeniyle Temel'i pek bir sever ve ona bir soru sorar:
Mösyö, babamın bir oğlu var ama benim kardeşim değil. Bu kimdir?
Temel düşünür, taşınır, dener ama bir türlü bulamaz;
'Pilemedum, kimdur?' der.
Barmen yanıtlar: Ben mösyö, ben!
Bu cevap Temel'in pek hoşuna gider, aynı soruyu o da köy kahvesinde sorar, kimse bilemez.
Temel'e sorarlar:
Pilemeduk kimdur?
- Paris'te kaldiğum otelin parmenudur!
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