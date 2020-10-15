Siz hangi taraftaydınız?
Leyla-Necla (Yaprak Dökümü) HANGİSİ haklıydı, hangisi haksızdı diye izlendiği yıllar yetmemiş gibi sonrasında da tartışılmaya devam etti. Leyla'yı savunanlar olduğu kadar Necla'yı savunanlar da vardı ve bu kavga sonsuza kadar devam edecek gibi :)
Ceza-Sagopa BU kavganın sadece rap dünyası içinde kalmış olması beklenirdi, lakin ikisinin de o kadar fanatik hayranları vardı ki ister istemez hepimiz az ya da çok birisinin taraftarlığını yapmıştık...
Pokemon-Digimon HANGİSİ diğerinin çakması diye, özellikle bir dönemin çocukları arasında oldukça konuşulan iki çizgi filmdi. Göz var yani, en azından benzerlik var :)
Zaga-Beyaz Show OKAN mı daha komik Beyaz mı soruları arasında yıllarca programlarını yaptılar ve programları bitene kadar kimin daha iyi olduğu çözülemedi. İkisini birden beğenmeyenler de oldukça fazlaydı.
Barcelona-Real Madrid TAMAM, bir Türk derbisi kadar olmasa da "El Clasico" deyince geçtiğimiz yıllardan bu yana akan sular durur. Özellikle sosyal medyada yapılan tartışmalar bir ayrı güzeldir...
Kenan Birkan-Ramiz Karaeski BİTTİ ama hangisinin haklı olduğu hala çözülemedi. Kenan mı Ramiz mi? Ramiz'i çok seviyorduk ama Kenan daha haklı gibi sanki...
Küçük Onur-Küçük İbo KÜÇÜK Onur mu Küçük İbo mu? Küçük Onur'un sesi çok güzel olsa da Küçük İbo'nun dizisi kadar tutmayınca tartışmalar hiç bitmemişti.
Kenan İmirzalıoğlu- Kıvanç Tatlıtuğ "ESMER mi yoksa sarışın mı?" tartışması hala bitmedi ama bu tartışmaların öncüsü ikisiydi. Hala iki tarafın hayranları diğer tarafın üstünlüğünü kabul etmiyor...
Gülben Ergen-Seren Serengil SON dönemde tekrar gün yüzüne çıkmış ve sosyal medyayı "Serenciler" ve "Gülbenciler" olarak adeta ikiye ayırmış bu kavga bitmeyeceği gibi, fanatikleri de birbirleriyle olan kavgalarını sonlandırmayacak gibiler...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ernest Hemingway hayatının ilerleyen yıllarında FBI tarafından izlendiği düşüncesiyle dolmuş, bunun sonucunda da elektroşok tedavisine maruz kalmıştı.
Sonradan ortaya çıktığına göre ünlü yazar gerçekten de izleniyordu.
TESPİTLİ YORUM
Biz, tükenmez kalemin bittiğine inanmayıp ucuna hohlayan umut dolu insanlarız.
NE KADAR OLDU?
Erol Büyükburç, "Uzaylı bir bayanla seviştikten sonra uzaylılar spermlerimi çaldı" diyeli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
AZ önce ofiste tuvalete gittim; içerisi dumanaltı olmuştu. Kızıp, "Leş gibi sigara kokmuş burası yaa. Öff..." dedim.
Yan kabinden gayet sakin bir ses tonuyla biri konuştu: "Temiz hava almak için geldiysen yanlış yerdesin güzelim, çık dışarı." Eee haklı kadın.
Tıpış tıpış çıktım dışarı...
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