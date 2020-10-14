Aşk acısının söylettikleri...
ANNE diyen hayvanlara rastlıyoruz. Şaşırmayın. "Ben seni seviyorum" diyene bile rastladım.
BİZİMKİSİ bir aşk hikayesi değildi. Bizim ki aşktı, gerisi hikayeydi.
KIRGINLIĞIM lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar, sorun atlı karıncalar değil arkamda dönüp duran dönme dolaplar.
ARTIK yaşanmak için değil, ayrılmak için yaşanır oldu aşk.
VE terk etmeler yetmezmiş gibi, bir de emir verilir oldu. Kendine iyi bak.
GİYDİKÇE açılır diyen tezgahtar, uzadıkça şekil alır diyen kuaför ve zamanla unutursun diyen arkadaş, bunların hepsi aynı örgüte üye...
BANA geleceğin günün adını önceden koymuş meğer.
Kıl dönmesi...
GERİ gelmemelisin. Ya olduğun yerde kalmalısın ya da gittiğin yerde...
SEN bu hayatta gördüğüm en hoş "çakal"sın nihayetinde.
EN iyi erkek ölü erkektir. En azından nerde yattığını bilirsin.
ELİNDEN geleni yaptıktan sonra, sıra ayağından geleni yapmak da gitmek mesela...
OTOPSİ istiyorum bu ayrılığa, aşkımız ölmüş olamaz.
EVDE kedi-köpek beslemekle hayvansever olunmaz. Hayvansever dediğin benim gibi koynunda yılan besleyecek.
HAYATTA kalış ölümden tasarruftur. Oy birliği ile yalnızız.
SANA yolculuk yapmak istiyorum. Kes yüreğine giden bir bilet...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2002 yılında İngiltere'de birkaç kişi polise yoldan çıkan bir arabanın kazasını bildirdi.
Ancak polis olay yerine vardığında kazadan iz yoktu. Derin aramalar sonucu hem araba hem de sürücünün bedeni bulunmuştu.
Ancak raporlar kazanın görgü tanıklarının bildirilerinden beş ay önce gerçekleştiğini ortaya koydu.
TESPİTLİ YORUM
Kıskanmayan erkek 4 çizgili Adidas'tır, çakma erkektir. Seviyorsan kıskanacaksın abi.
NE KADAR OLDU?
Yıldız Tilbe, "TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?" diyeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İNTERNET bağlantısının ismini "AzYedeİnternetAl" diye değiştirip şifre koyan sevgili komşum; çok ayıp ettin bilesin...
KOCASININ cikletini yanlışlıkla çiğneyip, ağzını neredeyse "çamasır suyu" ile yıkacak bir teyzem var. Anlamadığım tiksindiği kocasından üç çocuğu nasıl yaptı?
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