Angut musun yoksa ukala mı?

Hakaret olarak kullandığımız kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz?

Okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Mesela ilk şık "Angut" kelimesi. Bakalım bundan sonra size angut dense kızacak mısınız?

ANGUT: Bir çeşit kuş türüdür. Angut kuşunun eşi öldüğü zaman (yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan veya bir insan gelse dahi) gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan kendisi de ölene kadar baş ucunda bekler...

DANGALAK: Gerçek anlamı 'gereksiz konuşan kişi'dir.

DENYO: Bizim anlayışımıza göre delibozuk, dengesiz gibi anlamlarının yanı sıra orta oyunda 'mahallenin aptalı' diye kullanılır. Esas anlamı ise emanettir.

YAVŞAK: Bizde genellikle hakaret olarak kullanılan kelimenin esas anlamı bit yavrusu, sirke demektir.

DÜRZİ: Aslında büyüklerimizden duyduğumuz argolardan biridir. Aslında Suriye'nin Havran bölgesinde, Lübnan'ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.

YOSMA: Bizim bildiğimiz kötü kadın anlamına gelen kelimenin esas anlamı; şen, güzel kadın demekmiş.

UKALA: Arapça'dan dilimize geçmiş ama bu dilde ve pek çok Osmanlıca metinde "akıllılar" demekmiş.

KAHPE: Arapça'dan dilimize girer ve etimolojik olarak öksürme kelimesi ile ilgili. Bayanlar yerlerini gece karanlığında öksürerek belli ederlermiş.

KALTAK: Kötü kadın diye bildiğimiz kelimenin esas anlamı; üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü...

DALLAMA: Aptal anlamında kulladığımız kelimenin esas anlamı ise yelek...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İskoçya'da "kar" demek için kullanabileceğiniz 421 farklı kelime vardır.

TESPİTLİYORUM

Her sabah uyandığımda 'Dün gece daha erken yatsaydım keşke, daha çok uyurdum' diye düşünüp kahrolmak, hobilerim arasındadır.

NE KADAR OLDU?

Hayalini manken Cansu Dere'nin süslediğini söyleyen Serdar Ortaç, "İstesin hemen evlenirim" diyeli 14 YIL OLDU

FIKRA

Hakim, kadın tanığa medeni durumunu sorup, kadın derin bir iç çekince, devam etti:

- Yaz kızım, bekar.

Aynı soruyu erkek tanığa da sordu. Bu kez de erkek tanık derin bir iç çekti. Hakim başını salladı:

- Yaz kızım.

Evli...

ALKIŞLIYORUM

Bir toplulukta kocamın etrafında dolaşıp türlü maskaralıklar yapan 5-6 yaşlarındaki kıza, kocamı kastederek "Ama o benim" diyorum.

Maskaranın cevabı gecikmiyor:

"Sen de o zaman sahip çık!"