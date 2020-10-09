Hayal kırıklığı yaratan cümleler
"Seni arkadaş olarak görüyorum." "O zaman yaşadıklarımız neydi?" dedirten, yürek yakan cinsten bir yalanlama cümlesi...
"Biz size geri dönüş yaparız." Olumsuz cevaba da hazırız yeter ki geri dönüş yapın.
"Bugün, dünden kalan yemekleri yiyeceğiz." Öğrenci evinde sıklıkla, zaman zaman da annemizden duyduğumuz iştah kapatan cümle... Zehirlenme tehlikesine aman dikkat.
"Konuşmamız lazım." Büyük ihtimalle kötü bir şey geliyor demektir. Geçmiş olsun diyelim.
"Geç gelme, akşam misafir gelecek." Daha yeni çıktığınızı veya işinizin önemli olduğunu söylemenizin hiçbir anlamı yoktur.
"Kağıdına bakarsan puanını kırarım" Demek yanlışlarımızı görmeye de hakkımız yok hocam, peki.
"Sen daha iyilerine layıksın." Ayrıldık, bitti ama bari bunu demeyin. İnanmıyoruz.
"Nasıl olsa kökü sende, yine uzar." Kuaförünüz kötü bir iş çıkarmış demektir.
"Biraz kilo mu aldın sanki?" Her gördüklerinde ya aldın ya verdin derler, aslında siz hep aynı kilodasınızdır.
"Kirli sepetinde, daha yıkanmadı." En uygun kıyafetiniz o'dur ama günlerdir kirli sepetinde renktaşlarıyla yıkanılmayı bekliyordur.
"O bedeni kalmadı." Siz hangi bedeni giyiniyorsanız hep o beden kalmamış olur.
"İnternetinizin %80'ini kullandınız." Dış dünyayla bağınız kopmaya başlıyor demektir.
"Ertelesek mi?" Bir 6 ay kadar görüşemeyeceğiniz anlaşılır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyadaki tüm pandalar Çin Halk Cumhuriyeti'ne aittir.
Başka ülkelerde gördüğünüz pandalar kiralıktır.
TESPİTLİ YORUM
Yeşil ışık arabalara 2 dakika, yayalara 22 saniye. Sanki motor bize takılı.
NE KADAR OLDU?
George Clooney, 14 arkadaşına iyi birer arkadaş oldukları için 1'er milyon dolar hediye edeli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Öğrencilere dağıtılan tanıma formundaki "Sürekli bir hastalığınız var mı?" sorusuna öğrencinin verdiği cevaptır: Sümüğüm akıyor.
Fıkra
İki deli beraber yolda gidiyorlarmış.
Biraz ileride direksiyon bulunca çok sevinmişler.
O sevinçle uzunca bir süre yol aldıktan sonra bir benzincinin önünde durmuşlar.
Arabayı süren deli, "60 liralık benzin, süper olsun" demiş.
Benzinci her iki deliyi de tepeden tırnağa süzdükten sonra, "Gidin işinize, sizin civatalarınız gevşek" demiş. Diğer deli, araba kullanana doğru dönmüş:
Gördün mü!
Araba masraf kapısı açtı bile!
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