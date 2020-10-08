Efsane sınav cevapları
MESLEK lisesi 9. sınıf kimya dersi sorusu:
Maddenin hallerini yazınız.
Cevap: Yalın hali, tam hali.
EFSANEYE göre felsefe hocası 100 puanlık tek soruyu yanındaki sandalyeyi göstererek sorar: "Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın!" 100 puan alan tek kişinin cevabı ise sadece şudur:
"Hangi sandalye?"
"DUDAKTAN Kalbe hangi yazarın romanıdır?" sorusuna verilen cevap;
"Yaşar Nuri Öztürk"
SORU: Doğada en çok bulunan kaya çeşidi nedir?
Cevap arkadaştan geliyor: Daş (Evet aynen böyle yazılmıştır.)
İLKÖĞRETİM 5. sınıf fen ve teknoloji dersi sınav sorusu:
- Hacim nedir? -Hacim, Hac'dan gelenlere denir.
Örneğin 'Naber hacim?'
SORU: Kaburga kemiği kırılan biri ........ ile taşınır.
Cevap: Kaburga kemiği kırılan biri itina ile taşınır.
SORU: Doymamış yağ nedir?
Cevap: İyi beslenmemiş yağdır.
SORU: İnsanların vücutlarını kaplayan en üst katman olup, altında barındırdığı kas ve organları koruyan ve doku tabakalarından oluşan örtü sistemi organına ne denir?
Cevap: Post.
SORU: Vakitli vakitsiz deyimin cümle içinde kullanınız. Verilen cevaplardan biri: Vakitli vakitsiz namaz kılıyordu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1986 yılında Al Capone'nin gizli kasasının açılışını 30 milyon insan izlese de sonuç olarak kasadan sadece çamur ve boş kaçak içki şişeleri çıkmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Kızların işi zor...
Elbise al, ona uygun ayakkabı al, ayakkabıya uygun çanta al, çantaya uygun oje, ojeye uygun ruj, ruja uygun...
Yazarken yoruldum! vallahi.
NE KADAR OLDU?
İzmir'de öldü sandıkları kaplumbağalarını gömen aile, ölüm sebebini satıcıya sorunca, 'Abi onlar kış uykusuna yatar' cevabını alalı 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ARABAMI alalı iki sene olmadı daha.
Bugüne kadar üç orta, 5-6 tane de küçük hasarlı kaza geçirdim.
Hepsi de karşı tarafın kusuruydu.
İki hafta önce lastiğimin havasını indirmişler, geçen hafta da aynamı kırmışlar.
Arkadaştan tanıdığı ustanın adresini istiyorum.
Cevap evlere şenlik: Sen önce hamama git bence, arabayı her türlü hallederiz.
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