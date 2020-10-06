Erkekler, bu kızlara dikkat!

Aşırı melankolik sevgili:

Oturup iki çift laf edilmez.

Karanlık dünyasında bırakılıp güle güle demek lazımdır.

Kendisiyle gereğinden fazla barışık sevgili: Kusurlarını görmez.

Uyarırsınız dinlemez. Aksine sizi suçlu çıkartmaya çalışır.

Kendisiyle hiç mi hiç barışık olmayan sevgili: Orta yolu bulamamış kızdır. Oram şişman, buram yamuk diye diye başınızın etini yer. Sizden yanıt bekler.

Duygusallığın dibine vurmuş, paso ağlayan sevgili:

Film izleseniz ağlar. Tartışsanız ağlar. Yolda kedi görse ağlar.

Sizin de moralinizi bozar.

7/24 konuşmak isteyen sevgili:

Çenesi beş dakika durmaz.

Yan yanayken direkt olarak, evlere dağıldığınızda telefonda sabahlara kadar kafanızı şişirir.

Dakika başı mesaj atıp cevap bekleyen sevgili: Sözde kendince sizi denetliyordur.

Meşgul müsünüz, değil misiniz dinlemez. Sürekli bir mesaj bombardmanı vardır.

İlişkide akıllı tarafın kendisi olduğunu düşünen sevgili: Ona göre sizin seçimleriniz ve hareketleriniz yanlış, kendisininki doğrudur.

İlişkiyi o yönlendirmek ister.

Aşırı sessiz ve sakin sevgili:

Tartışmaz, kafa ütülemez, hatta doğru düzgün konuşmaz. Ancak bir anda öyle bir patlar ki, hayatınız Çernobil'e döner.

Sürekli yalanlarını yakaladığınız sevgili: O daha size ne yalanlar söylemiştir de, şimdi kötü şeylere sebep olmayalım biz...

Giyimine kuşamına sizi hiçbir şekilde karıştırmayan sevgili: Bir Türk erkeğinin hoşlanacağı türden sevgili modeli değildir.

Sizi ATM olarak gören sevgili:

Bunların tek amacı para yemektir. Paranız olmadığında bile paranızı yemek isterler.

Aşırı derecede kıskanç sevgili: Size nefes dahi aldırmaz.

Sürekli olarak "Kim o kız?" sorularına maruz kalırsınız.

Bazıları psikopata bile bağlar.

Birden fazla ağabeyi olan sevgili: Hele de tipler biraz kabadayıysa kendisini pek üzmemenizi tavsiye ediyoruz.

Tek amacı kapağı size atıp evlenmek olan sevgili: Aslında sizi sevdiği falan yoktur. Tek amacı evlenmek ve evinde köyünde takılmaktır. Biraz da paranız varsa bunun için akla hayale gelmeyecek şeyleri yapabilir...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Tatile çıkan insanlar, çoğu zaman tatili beklemekten daha çok mutluluk duyarlar. Bu heyecan, tatil biter bitmez yerini eski duygulara bırakır.

TESPİTLİ YORUM

Eve hırsız girip, odamın dağınıklığını görse "Biri benden önce davranmış" der geri çıkar, o derece.

NE KADAR OLDU?

Giuseppe Reina, Arminia Bielefeld'e transfer olurken sözleşmesine her yıl kendisi için bir ev yapılmasını isteyen madde koydurdu.

Ancak boyutunu belirtmeyince kulübün ona üç yıl boyunca üç adet lego ev hediye edeli 24 YIL OLDU

ALKIŞLI YORUM

2005 yılında bir Cumartesi günü evlendik, Salı günü balayı için sabah erken kalkacağız, hava alanına yetişeceğiz. Kocam kalktı kendi eşyasına ütü yapacak, ben yataktayım.

Bir ara baktım, benim eteğimi ütülüyor ama kendi kendine de söyleniyor: "Olmaz ya, olmaz daha ilk günden alıştırmayayım..."