İşkoliksen anlarsın
DİNLENMEK, sizi asla dinlendirmez. Dinlenmek işkolikler için vakit kaybıdır.
Bu kaybedilen vakit, daha üretken bir şekilde geçirilebilir. O yüzden işkolikler dinlenmeyi sevmez.
İŞKOLİKLERE hayatta en çok mutluluk veren şey bir şey üretmektir.
Faydalı olmak işe yaramaktan daha güzel bir şey yoktur.
İŞKOLİKLER, ilişkiler konusunda zorluklar yaşayabilir. Çünkü, ilişkilerin zamana ihtiyaçları vardır.
İşkoliklerin ise çok fazla zaman ve ilgisi yoktur.
İŞKOLİKLER, "Kesin yapmam gereken bir iş vardı" hissinden dolayı bazen uyuyamazlar. Her şey halledilmiş ve nizami olsa bile mutlaka yaptıklarında bir eksik ararlar. İşin ilginç yanı, bu eksiği de bulurlar.
GÜNLÜK hayattaki her şey işkoliklere ilham verebilir. Kendilerini işlerine adadıklarından her şeyde işleri için faydalı bir ayrıntı ararlar.
HIRS, işkoliklerin temel motivasyon kaynağıdır. Başarılı olma, işini iyi yapma ve yükselme arzusuyla yanıp tutuşurlar.
Bunca çalışmanın bir ödülü olsun isterler.
YAKITLARI ise genelde kahvedir. İşkolikler gece gündüz çalışmanın sonucu olarak epey kahve tüketirler. Kahve, onlar için ateşleyici konumundadır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1976 Olimpiyatları'nda Japon jimnastikçi Shun Fujimoto dizini kırmış ve kimseye söylemeyip altın madalya kazanmasını sağlayan bir performans sergilemişti.
TESPİTLİ YORUM
Bir şeyi herkese tek tek anlatmaya üşeniyorsan sadece birine anlatıp "Bak kimseye söyleme" demen yeterli.
Uluslararası basına bile çıkar.
NE KADAR OLDU?
Bayrampaşa'da sahte içki mağduru bir kişi, "Annem- babam uyanmasın diye ışığı açmadan televizyonu açtım. Ses var ama bekle bekle görüntü gelmiyor. Kablolarla falan oynadım ama görüntü gelmiyor.
Odanın ışığını açıp da hiçbir şey göremeyince durumu anladım.
Televizyon bozuldu sanmıştım, meğer geçici kör olmuşum" diyeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANNEM, beni ve hala evlenmemiş olan iki ablamı turşu kategorisinde sınıflandırıyor.
Evlenmek isteyip evlenemeyen en büyük ablam lahana turşusu, işinden dolayı evliliğe bir türlü vakit ayıramayan küçük ablam acı biber turşusu.
Ben mi? Nedenini anlayamadım ama, hıyar turşusu...
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