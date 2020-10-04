Cep telefonu yokken tuvalette ne yapıyorduk?
Yaptığınız işlemi yaparken boş durumda ne yapıyordunuz?
Sadece biz değil aslında bütün dünyanın kendisine sorması gereken soru bu.
İnsanın en büyük dostu ve ilham kaynağı tuvalettir. Cep telefonları bu süreci şenlendirmiş olsa da tuvalet bayramımız daha önceleri de yeterince keyifli geçiyordu.
Aklımız başımıza geliyordu.
Ne demişler, "Türk'ün aklı ya tuvaletteyken ya da kaçarken gelir..." Tuvalet işlemi sırasında boş otururken insan daha sağlıklı düşünme fırsatı bulurdu.
Bundan dolayı birçok buluş ve fikir tuvalet ya da banyodayken insanın aklına gelirdi. Ama şimdi tuvalete cep telefonuyla girdiğimiz için düşünecek sağlıklı bir zaman olmuyor. Alınan kararların sağlıklı olmaması da bu yüzden.
Bunların dışında da bizi pratik zekaya alıştırırdı. Misal; tuvalet kağıdı katlama sanatını öğrenirdik.
Küçük yazıları okuma özelliğimiz gelişirdi.
Misal; sağda solda bulduğumuz after shave, deodorant veya bir takım deterjanların arkasında küçük harflerle yazan kullanma talimatı, 'Çocuklardan uzak tutunuz' yazılarını okurduk.
Sağlam bir büyük abdest seansında bir çizgi romanın 3'te 1'i bittiğinde büyük abdestin de biterdi. Ama çizgi romanın tamamı bitmeden çıkılmazdı tuvaletten.
Sonra popoda kenef izi ve uyuşmuş bacakların sebebi olma görevini artık akıllı telefonlar aldı. Aslında yıl yıl farklılaşan bir durum bu:
-70 ve 80 döneminin gençleri için konuşursak Teksas, Tommiks okuyordu.
-90'LARDA okuma ile alakalı fazla bir veri olmadığı için mümkün mertebe walkman denen cihazlar ile müzik dinleniyordu.
-2000'LER karikatür dergisi veya telefonda melodi yapmak ile uğraşıyorlardı.
-2010 yılından sonraki nesil ölümüne bile telefon ile gidecek ondan yana bir sıkıntı yok. Bir de gazete okuyan babaları eklemeyi unutmayalım veya bulmaca çözen.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Steven Spielberg, Indiana Jones filmlerini James Bond filminden ret yemesi üzerine intikam amaçlı çekmişti.
TESPİTLİ YORUM
Ulan dalgıç olsam 20 metreye tüpsüz dalarken aklıma komik bi şey gelir boğulurum kesin. Sanırım bu yüzden dalgıç değilim.
FIKRA
- Doktor Bey, hastamızın durumu nasıl?
- Ciddi.
- Nasıl ciddi Doktor Bey?
- Ciddi işte.
- Nasıl ciddi ya? Komada mı?
Bitkisel hayatta mı? Durumu kritik mi? Nasıl ciddi?
- Ciddi dedim ya.
- Nasıl Doktor Bey? Ne kadar ömrü kaldı?
- Ula hiçbir şey kalmadi. Oldi. ciddi da.
- Ana laz doktor!
- Ne oldi? Zoruna mi ciddi?
AlkışlıYorum
Ayağının üstünden araba geçtiği için geçmiş olsun diye aradığım kaynıma olay 'Nasıl oldu?' diye soruyorum.
"Enişte el frenini çekmeden arabadan inmişim, baktım geri geri gidiyor ben de ayağımı tekerin altına koydum ama yine de durmadı aptal araba" diyor. Ben de "Mal sahibine çeker" diyorum ve beraber gülüyoruz..
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