Trip atan erkek
Erkek: "Benim için Fener'i bırakıp, Galatasaray'ı tutmazsan beni sevmiyorsun demektir." Kız: İyi de ne alaka?
ALINGAN TRİBİ:
- Dün akşam sana çağrı yaptım Sevda, oysa sen bana çağrı atmadın. Hep ben mi çağrı atıcam?
Beni sevmiyorsun, biliyorum, oynuyorsun benimle...
KISKANÇLIK TRİBİ:
- Mualla, aşkım bu kıyafet biraz şey değil mi?
- Aa ne var Halit! Alt tarafı diz üstü etek.
- Senin dizin oldukça yukarıda kalmış bi doktora gidelim istersen... Keh keh keh...
- Saçmalama da çekil önümden, işe geç kaldım...
- Olmaz Mualla, alemde arlısı var arsızı var...
- Bana güvenmiyor musun sen?
- Sana değil topluma güvenmiyorum.
- Ya bırak Halit bırak bu kıskanç erkek triplerini, hiç yakışıyor mu sana?
- Seven insan kıskanır.
- Seven insan arada bir sevdiğini de söyler Halit.
- Bana laf oyunu yapma Mualla, git çıkar şu eteği.
- İşe altındaki donla git diyosun yani?
- ???
ARAŞTIRDIK sizin için derledik bakalım kadınlar trip atan erkekler için ne demişler:
GEREKSİZDİR. Tahammül edilemez. Bir de surat asıp otururlar, her şeyi kafasına geçirmek istersiniz.
BİR şey söylendiğinde, "He ben zaten şöyleyim, böyleyim, Allah beni kahretsin"e bağlamaları bunlara örnektir.
HASTAYKEN ölüm döşeğindeymiş imajı yaratılır.
Bilimum nazlar ve kaprisler ortaya dökülür.
ESPRİYE güleceğine "Bak işte bu komikti" diye ahkam kesen adamın suratına yumruğu gömüp "Peki bu nasıldı dallama?" demek istiyorum.
ESKİ sevgiliyi kıskanıp boktan bahanelerle kavga çıkarmak en garibidir.
KIZ arkadaşlarını kıskanmaları ama bunu ona söyleyememeleri ve üstüne mutsuz olmaları ve "Bir anda mutsuz oldun, ne oldu?" diye sorulunca, "Arada oluyor böyle" demeleri salaklıklarında üst seviyedir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan araştırmalara göre kel erkekler, saçlı erkeklere göre 2-3 santimetre daha uzun ve fiziksel olarak daha güçlü oldukları izlenimini yaratıyorlar.
TESPİTLİ YORUM
Parayla çözülemeyecek sorunları olan arkadaşlar varsa paralarını ben alayım.
Benim tüm sorunlarım parayla çözülebiliyor.
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyeli 23 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kına geceleri evde yapılırsa genellikle karşılıklı iki daire açılır ya...
Dün akşam böyle bir kına gecesinde, kadınların yan dairede gönüllerince coştuğu, pastalar, börekler yediği, erkeklerin sus-pus oturup bir avuç çereze tav oldukları, zoraki sohbetler edip kadınların özel şoförü gibi onların çıkış saatini beklemelerini benimle beraber kına gecesine gelmiş olan 6 yaşındaki dayımın oğlu çok güzel özetledi. Sus-pus oturan erkeklere bakıp ufak bir frekans karışıklığıyla bombayı patlattı: "Başınız sağ olsun!"
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