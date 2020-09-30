Evlilikteki samimiyet

AYNI şişeden ya da bardaktan tiksinmeden su veya içecek içebilme yeteneğini kazanmak. "Ya nasılsa öpüşüyoruz, bu da aynı şey" demeye başlarsınız.

SARIMSAK ve soğan gibi nükleer etkisi olan yiyecekleri yeme konusunda tereddüt etmemek...

İlk başlarda sofraya bi çoban salata geldiğinde "Canım sen yiyecek misin?" diye sorulan ilişkiler, daha sonra "Koy koy biraz daha soğan koy" olarak evrim geçiriyor.

BİRLİK ve beraberliğin sağlanması amacıyla çekinmeden gaz çıkartmak...

Eğer sevgiliniz sizin yanınızda gaz çıkarttıysa o noktadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz, artık bir bütün sayılırsınız.

Benden size tavsiye, siz yine de kimsenin yanında pırt yapmayın...

AYNI tuvaleti paylaşırken hiçbir tereddüt etmemek, tuvalette uzun uzun zaman geçirmek.

"Hemen girip çıkayım da benim kaka yaptığımı anlamasın" diye düşünmeniz yaklaşık olarak ilk 3 aylık sürede geçerli.

BAŞKA bir zaman ve mekan yokmuşçasına yanında tırnak kesmek.

Nereye kaçacaksınız arkadaşlar? Bir gün elbet o cennetten kopup geldiğini düşündüğünüz sevgiliniz, yanınızda tırnaklarını kesecek.

SANKİ giyecek kıyafet yokmuş gibi yanında çamaşır suyu dökülmüş ya da diz yapmış eşortmanla dolaşmak.

OLUR olmaz yerde siyah noktalarını sıkmaya başlamak...

Bir insan bir insanın siyah noktasını sıkıyorsa, o insanı özümsemiş ve adeta yalayıp yutmuş demektir.

SALYA sümük hastalandığında en çirkin hali ile karşılaşmak...

Makine olmadığımıza göre hepimizin hastalanması kadar doğal bir şey olamaz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

60 yıl önce Çin'de popülasyonun yüzde 10 ila yüzde 20'si miyopken, günümüzde ergenlerin ve genç yetişkinlerin yüzde 90'ı miyoptur.

TESPİTLİ YORUM

Ya benimsin ya toprağın diyor. Sanki marul, ıspanak yetiştiriyor.

Tarımsal romantik seni.

NE KADAR OLDU?

Ayşe Özgün, köşesinden Saddam Hüseyin'e 'Bırak her şeyi gel beraber ızgara balık yiyelim' diyerek savaşı durdurmaya çalışalı 19 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

* BIR zamanlar sevgilisinin ismini telefonuna H2O (su) olarak kaydeden kimya mühendisi arkadaşım, evlendikten sonra H2SO4 (sülfirik asit) nam-ı diğer kezzap olarak değiştirmiş. Evlilik aşkı öldürse de espri anlayışını öldürmüyor demek ki!

* DOĞUM günümde kocama istediğim hediye için, "Hem kullanabileceğim hem de kapının önünde bulacağım ağır bir şey olsun" derken arabayı kastetmiştim, 15 kiloluk ayçiçek yağı tenekesi değil!