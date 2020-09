Toplu taşıma çileleri

OTOBÜS tapulu malıymış gibi tüm çantalarını koltuklara yayan kadın!

DAKİKALARDIR durakta bekliyorsunuz ve otobüs nihayet geliyor.

O da ne? Hınca hınç dolu!

Olsun siz yine de bineceksiniz tabii! Ama şoför sizi yok sayarcasına, es geçip gitmez mi! 'Şofeeeerrr' diye bağırın arkasından.

YEMEK yemek için en ideal yer de zaten otobüslerdir. He canım he! Şapur şupur yemez misin bir de. Gidin yanına "Başka bir şey ister misiniz? mesela tatlılarımızdan vezir parmağını tavsiye ederim" deyin.

ELİNİ tutsa, koluna hâkim olamayan, kolunu tutsa bacağına müdahale edemeyen insanın otobüs her fren yaptığında size çarpması ve yüzünüze bakıp elli bin kere özür dilediği andaki çaresizliğiniz...

ELİ ensenizde, gözü telefonunuzun ekranında omuz üstünden mesaj okuyucular!

OTOBÜSE evden eve nakliye aracı muamelesi yapanların verdiği rahatsızlık!

Bir de pişkin pişkin 'Burası toplu taşıma, çok biliyorsan git özel taksiye bin!' diyerek kendilerini savunmazlar mı?

Ya kardeşim bir valiz var sanırsın dünyayı geziyor adam.

VE toplu taşımalarda koku sorunsalı! Geldik iki binli yıllara, soran yok 'Haliniz nicedir?' Hele ter kokusunu geçtim. Birde ter kokusunun üstüne sıkılan deodorant sorunu...

YOLCULUK boyunca size adeta işitme kaybı yaratacak kadar gürültülü, bağırarak telefonla konuşanlar! Ya kardeşim banane senin kankanın yaptığı ayıptan. Ya da enişten sana pişt demiş. Banane.

VE en çaresiz olduğumuz o an, ağlayan çocuk sorunsalı... Bu olmazsa olmazımız. Artık kulaklar duymuyor bile bunları. Alıştı!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çeşitli DVD'lerde reklamı yer alan korsanlık karşıtı grubun tema şarkıları çalıntı olduğu için dava edilmişti.

TESPİTLİ YORUM

Çarpma işlemi "x" ile değil de "." ile gösterilmeye başlandığında işin ciddileşeceğini anlamalıydım.

NE KADAR OLDU?

Seda Sayan'ın programına bağlanan ve Sayan'ın, "Naber lan Mustafa ne iş yapıyon?" şeklinde konuştuğu Mustafa, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül çıkalı 17 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ELTİM, 17 yaşındaki kızına "Ben senin yaşındayken evliydim. Üstelik sadece babana değil, bütün sülalesine bakıyordum.

Sen yatağını toplamaktan bile acizsin!" diye bağırdıktan sonra, aldığı cevapla geçici olarak servis dışı kalmıştır: "O senin salaklığın bir kere!"

"AĞZIMIN suyu aktı" dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Üç keredir küçük oğlumu severken üzerine salyam akıyor. Artık nasıl bir iştahla seviyorsam?