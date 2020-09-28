Minibüs raconu

EN önde, şoför yanındaki tekli koltuğa oturduysan, buranın rahatlığına karşılık senin de bazı sorumlulukların vardır. Bunları dikkatlice yerine getirmelisin.

PARAYI elden ele uzatırken seri olmak, senkronu tutturmak ve aldığını, verdiğini karıştırmamak gerekir.

MİNİBÜSÜN alamet-i farikası yaptığı ani frenlerdir. O sebeple ayaktaysanız tutunacak demir bulmak, gerekirse demiri görmeden eli aradan sokarak ona yapışmak gerekir.

EN arka dörtlünün en dibinde değilseniz minibüste uyunmaz! Minibüs demek tetikte olmak demektir. Orası aynı zamanda kimseye yer vermek zorunda olmadığınız en stratejik köşedir.

ŞOFÖRDEN para üstü bekliyorsanız tez canlı olmamak ama geç de kalmamak gerekir.

Erken davranırsanız azar işitebilir, geç kalırsanız para üstünüzün kaynamasına sebep olabilirsiniz.

İNECEĞINIZ yerin yakınlarında minibüs durmuşsa birkaç yüz metrenin hesabını yapmamanız gerekir. Yeni hareket etmiş bir minibüsü durdurmak şoföre sövmüşsün gibi muamele görmenize sebep olabilir.

İNERKEN olabildiğince hızlı olun! Ne kadar hızlı olursanız olun, siz tam olarak inmeden minibüs hareket edecektir ama fazla sallanırsanız son adımınızda sendeleyebilirsiniz.

ŞOFÖRÜN gözünde minibüsün yolcu kapasitesi sonsuza yakındır! O sebeple "Şoför Bey yeter artık yolcu almayın" demeniz bir şey ifade etmez. Daima sizden biraz daha sıkışmanız istenir.

MINIBÜSTE cam kenarındaki koltuklara oturulmaz.

Ortamda camı açarsanız derhal kapattıran, kapayınca anında da açtıran bir teyze illa ki vardır.

ŞOFÖRDEN biraz yavaş gitmesini istemeniz de anlamsızdır.

Neticesinde araç daha da hızlanır. Slalomlar minibüsün bir gerçeğidir çünkü ucunda başkasından kapılacak bir yolcu vardır.

NE yapıp ne edin yanınızda bozuk para bulundurun.

Olur da 100 hele hele 200 lira verirse inene kadar mimlenirsiniz ve yolculuğunuz o delici bakışlara eşlik eden bitmeyen söylenmeler ile kabusa döner.

BİR askerde komutanın, bir de minibüste şoförün emirleri sorgulanmaz! Çök derse çökeceksin, şuraya otur derse oturacaksın, diğer araca geç derse geçeceksin. O kadar!

ŞOFÖRÜN yanındaki para kutularının olduğu, aslında koltuk olmayan ama araba çok doluysa şoförün emriyle oturulan o yerden uzak dur! Oraya oturanın karizması saniyesinde eksiye iner haberiniz olsun.

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