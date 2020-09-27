Kadınların futbola bakışı
Ama erkek, avcı erkek, centilmen erkek ve ilgi gösteren erkek yorulur bir aşamada. Hiçbir sınava girmemek ister gönlü, rol yapmak, hırs yapmak istemez bir vadede. Cameron Diaz'ın dediği gibi "Zeki görünmek için bütün gece yırtınmak" istemez bu gönül. O noktada futbol devreye girer. Uzun paslar, dikine paslar, ara paslar, muz ortalar, verkaçlar bunlarla vakti zamanını doldurmak ister.
Futbola ilgisi olmayan kadının futbola bakışı aynen aşağıdaki gibidir:
Top var.
Çimenler var.
Aynı renkte giyinmiş insanlar var.
Siyahlı 2-3 kişi var, bunların düdükleri oluyor genelde...
Çimenlerde koşuyorlar.
Bu koşuşturmayı seyreden başka insanlar var.
Seyreden insanlar şarkı söylüyor.
Doğası gereği doğuştan gelen bir paradokstur.
Kadın futbol takımları var tabiki ama erkeklere nazaran biraz sonra açıldı bu takımlar. Bu zamana kadar anca kabullenildi. Neden mi?
Tek sebebi var tabiki, toplum içinde 11 kadının asla aynı kıyafeti giymeyecek olmasıdır.
Gün geçtikçe uyuşan ikili haline gelmeye başlıyor.
Hanımlar hani şu sevmediğiniz, bir top ve 22 adam meselesi var ya işte o. Futbol. Aslında hiç fark etmediğiniz kadar çok geçiyor, kadın ve futbol kelimeleri aynı cümlelerde.
Eskiye göre bu durum daha da arttı. Gerek bayan futbolcular, futbol işi ile uğraşan bayanlar olsun, gerek taraftarlık olsun.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Galler'de her yıl düzenlenen bir maratonda insanlar ve atlar yarışıyor.
Son 10 yılda insanlar iki kere kazandı!
TESPİTLİ YORUM
Üçlü prizden doğru fişi çekmeye çalışırken kendimi bomba imha uzmanı gibi hissediyorum.
NE KADAR OLDU?
ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden boşanmak isteyen eşi Melania Trump'ı sınır dışı etmekle tehdit edeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
1- Neredeyse hiç çocuğun bulunmadığı köyümüze milletvekilimizin yaptırmış olduğu çocuk parkına ek olarak bir de ambulans rica ediyoruz. 98 yaşındaki Hanife Nine'miz salıncaktan düştü de...
2- Kızının düğününde sarhoş olup, karısına "Biz ne zaman boşandık da yeniden evleniyoruz?" diye soran kaç dayı vardır acaba?
3- Çekirdek yerken kabuklarını etrafa ve üzerime o kadar çok dağıtıyorum ki, karım beni elektrik süpürgesiyle temizliyor.
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