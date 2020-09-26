Yurdum insanı...
Tansiyona şekere bakılır.
Kurban kesilir... (Gebze'de bir eczanenin camından...)
AKSARAY'DA bir lastikçinin vitrininden: Vindovslu aletle rot balansı yapıyoruz...
KARTUŞ ve kolonya doldurulur. (Eskişehir'de bir dükkanın camından...)
BURADA adam olana, edebiyle konuşana hizmet verilir. (Eminönü'nde bir bakkalın camından.)
İZMİR'DEKİ enterasan bir kuaförün devasa afişindeki gaz verici cümle: Bir fön neyi değiştirmez ki!...
BİR kırtasiyenin camından: Patlayan top geldi!
KOCAELİ Hereke'de bir bakkalın camından:
Penguen yemi bulunur!
İKİ kişi arasındaki bir muhabbet: Abi! Robinson'daki de eşeklik aslında, niye Cuma ile samimi oluyor ki...
KADIKÖY'DE bir duvar:
Reşat, lütfen buraya park yapma.
KAŞ'TA Doğan görünümlü bir Şahin'in arka camından: The Anatolian child does not eat these feet!...
İŞE gelmek için bindiğim dolmuşun şoförü, son durağa geldiğimizde sırıtarak:
Geçmiş olsun, buraya kadar frensiz geldik...
YAŞLI teyze: "Evladım sağda mübarek bir yerde..." Minibüs şoförü: "Az ilerde cami var, seni orada bırakayım teyze..."
ADANA'DA belediye otobüsünde ön ve arka kapıda görevli 2 muavin arasında geçen diyalog:
Muavin 1: Durakta inecek var mı? (Yolculardan ses çıkmaz) Muavin 2: Olumsuz...
ESKİŞEHİR'DE bir belediye otobüsü:
Biletçi: "Arrrrka tamammm, kapat arkayı." (Bir teyze arka kapıya sıkışır).
Biletçi: Karı sıkıştı, aççç kapağı...
OTOBÜS şoförü: "Paso lütfen..." Pasoyu almak için cüzdanıma davrandığımda aynı şoför: "Varsa gösterme!"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Perulu altın madencileri 30 gün boyunca ödeme almadan çalışırlar.
31. günde ise evlerine omuzlarında taşıyabildikleri kadar maden götürme hakları vardır.
TESPİTLİ YORUM
Mutluluktan havaya uçsam kesin üst geçide falan denk gelirim, çarpar, geri düşer, arabaların altında kalırım.
Şanssızlık bizde ata sporu.
NE KADAR OLDU?
Ricky Martin'in gay olduğunu açıklaması üzerine Davut Güloğlu "Bana Karadeniz'in Ricky Martin'i demeyin, ben Beckham'a daha çok benziyorum" diyeli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YENİ bebek sahibi olacaklara naçizane tavsiyemdir...
Bebeğinize oyuncak olarak pahalı şeyler almayın. Zira bizim 10 aylık oğlan, 100-200 TL arası aldığım oyuncaklarla değil, 1 TL'lik sineklik, 2 TL'lik gırgır, kavanoz kapağı vb. oynuyor.
Ya bizim oğlan işportacı olacak ya da bebek gözünde bunların hepsi aynı...
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