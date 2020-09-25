Instagram kızları
Paylaşırken, aklına ilk gelen arkadaşlarını da etiketlemeyi unutma. Çünkü, baktıkça sen veya bir arkadaşın aklına gelecek.
Güneşten önce yazı getiren erkenci:
Havalar biraz ısınsın hemen kendini Çeşme'ye atar. Lokasyon bilgisinde gittiği yeri eklemeyi unutmaz. Tanıdın sen onu.
"Çok param var yahu"cular:
Bunlar zengin olduklarını her fırsatta göstermeye çalışırlar. Gittikleri mekanlarla, kıyafetlerinin markalarıyla, bindikleri arabalarla bunu ispat derdindedirler.
Ayağa düşenler:
Ayak fotoğrafı çekilmeyen bir yaz yazdan sayılır mı hiç?
Balık insan:
Her fotoğrafı suyun içinde.
Sanırsın yıllarını dalgıçlığa adamış.
"Benim dövmem var"cılar:
Dövmenin nerede olduğunun bir önemi yoktur. Göstermeleri elzemdir.
İkoncanlar:
Bunlar kendilerini sosyetenin aranan simalarından zannederler.
Havalarından geçilmez. Mekanlar Bebek, ikamet Avcılar'dır.
"Bakın bakın spor yapıyorum"cular:
Spor yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyoruz. Sürekli spor eşyalarının yanında, spor kıyafetleriyle poz verirler.
"Sukuat yapmadan duramam"cılar:
Spor yapanların alt kategorisi sayılabilir. Son dönemde çıkmışlardır.
Sürekli popo indirip kaldırırken video ve foto paylaşırlar.
Yediklerini gösterme meraklıları:
Tuhaftırlar. Simit de yese paylaşır, bonfile yese de paylaşır bu zihniyet.
Kendi halinde takılan, az takipçili güzel kızlar:
Bunlar her an keşfedilip milyonlarca takipçiye ulaşmayı umutla beklerler. Şansın yüzlerine gülmesi belki de an meselesidir.
Aynacılar:
Fotolarının büyük kısmı tuvalet veya portmanto aynalarından çıkan yansımalardır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Fidel Castro, 12 yaşındayken Franklin Roosevelt'e mektup yazarak daha önce hiç dolar görmediği için 10 dolar göndermesini istemişti.
TESPİTLİ YORUM
Kapatıp açarak tamir etme, Türkler'in en önemli genetik özellklerinden biridir.
Atalarımız da çağı kapatıp açarak dünyayı tamir ederdi.
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses, "Nankör Kedi" şarkısının klip çekiminde kullanılan kedinin saldırısına uğrayalı 26 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Taksim'de akşam saatleri, trafik sıkışık arkadaşlarımla yürüyoruz.
İleride bir araba 'dönüş yasak' tabelasının yanından dönüyor.
Yurdum polisi hemen anons yapıyor. "34 ...
35, oradan dönülüyor mu iyi bak bakalım!" Bahsedilen aracın şöförü camdan kafasını çıkarıyor, "Abi 35 değil 33 benim plakanın sonu" diyor. Yurdum polisi durur mu?
"Yahu üçün beşin hesabını mı yapacağız kardeşim aramızda!"
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