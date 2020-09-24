Saçma Guinness rekorları
BUNUN gerçekten eğlenceli olduğunu düşünen var mı?
Kevin Shelley, bir dakika içinde kafasında 46 tane ahşap tuvalet kapağı kırarak bu rekoru elinde tutan garip bir abimiz..
Osurukla mum söndürme rekoru:
MÜTHİŞ ve benzersiz bir yetenek. Filipinli Gerard Jessie, tam tamına 5 kere osurarak mum söndürmüş ve bu rekoru elinde tutuyor! Bize de bravo demek düşer artık.
En hızlı bir tabak makarna yeme rekoru:
HEPİMİZ makarna yemeyi çok severiz ama bunu yapmana ne gerek vardı? Arizona'da bulunan Oregano's Pizza Bistro'da bu rekoru 26.69 saniyede Michelle Lesco kırmış, inşallah sonradan kusmamıştır.
Ayak ve koltuk altı koklama rekoru:
BİR laboratuvar çalışanı olan Madeline Albrecht, hayatı boyunca 5 bin 600 ayak ve 6 binden fazla koltuk altı koklayarak bu rekoru elinde tutuyor. Kimsenin bu rekor için çabalayacağını sanmıyorum ama yeniden kırılırsa, midemiz daha çok kalkacak gibi görünüyor.
Domuz kandırma rekoru:
AMERİKALI Joy Bleeker, ve sahibi Dawn Bleeker'ın kırdığı bu rekor insanı hayrete düşürüyor.. Ne kadar işsiz insanlar var bu dünyada!
En büyük böbrek taşı çıkarma rekoru:
BU saçma olmaktan ziyade çok acı verici bir rekor. Macar asıllı Sandor Sarkadi, 1 kilodan daha fazla olan bir böbrek taşı çıkararak bize acılı bir rekor nasıl kırılır göstermek istemiş.
Metal yeme rekoru:
MICHEL Lotito abimizi tanımayan var mıdır bilemiyorum ama hastalığıyla rekor kıran biri desek hatırlamanız için yeterli olacaktır. Kendisi kir ve cam gibi gıda dışı nesneleri yeme isteği yaratan Pica hastalığına sahipti ve yaşamı boyunca dokuz ton metal yediği biliniyor.
Serçe parmakla barfiks çekme rekoru:
İTALYAN Tazio Gavioli, serçe parmaklarıyla 36 adet barfiks çekerek bu rekoru elinde tutuyor. Umarım serçe parmaklarını hala kullanabiliyorsundur Tazio.
Sakala kürdan sığdırma rekoru:
AMERİKALI Joel Strasser, sakalına 3 bin 500 kürdan yerleştirmesi ile garip bir rekora sahip ve bu rekor tam olarak 3 saat 13 dakikada kırılmış.
Diyecek bir şey yok, yorum sizin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Google birkaç yıl önce çimlerini biçtirmek yerine yemeleri için 200 keçi kiralamıştı.
TESPİTLİ YORUM
Koskoca bilim adamı olmuşsun hala yatarken kulağı acıtmayan kulaklık icad edememişsin.
Sus bilim adamı. Cevap verme bilim adamı.
NE KADAR OLDU
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, ÖSS birincisi olalı 24 YIL OLDU
Fıkra
Adamın biri, bir gün İngiltere'ye gezmeye gitmek istemiş. Tabii İngilizce bilmediğinden arkadaşına sormuş. "Yav ben İngiltere'ye gidince onlarla nasıl anlaşacağım?" demiş.
Arkadaşı da, "Konuştuğun her cümlenin sonuna 'ing' koy, onlar senin ne demek istediğini anlarlar" demiş.
Adam İngiltere'ye gitmiş ve soluğu bir cafede almış. Arkadaşının taktiğini uygulamaya başlamış ve garsonu çağırmış.
"Sen bana bir çay getirebiling?" demiş. Garson şaşkın şaşkın mutfağa gitmiş. Çayı hemen getirmiş.
Adam, "Bak, ben ne güzel İngilizce konuşuyoring değiling?" demiş.
Garson lafı yapıştırmış:
Ben Türk olmaying, poh içerdin çaying!
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