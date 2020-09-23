Erkekleri neden seviyorlar?
İLTİFAT edip güzel ve akıllı hissetmemizi sağlarlar.
PEŞİMİZDEN koşup özgüvenimizi artırırlar.
TIRAŞ olduklarında yanakları yumuşacık olur.
HESABI ödemek için istekli olurlar, sık sık çiçek alırlar.
HER zaman için teknolojiden bizden daha iyi anlarlar.
OMUZLARI ergonomiktir.
GEREKSİZ detaylar içerirse içersin, anlattığımız her şeyi dinlerler.
BIR araya geldiklerinde ilgimizi çekmeyen konulardan konuşup bizi sıksalar bile teknik servis olarak işimize yararlar.
EVE geç kalma dertleri olmadığından, bizi uğurlamadan eve gitmezler.
AİLEMİZDEN gece izin alabilmemiz için dua ederler.
AĞLADIĞIMIZDA bizden fazla üzülürler.
AĞLAYARAK onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz.
PEK ağlamazlar ama ağladıklarında da çok şirin olurlar.
SIK sık en iyi arkadaşımız olurlar.
BİZİM için ulaşamadığımız raflardaki eşyaları alırlar.
RİSKLİ işlere onlar girerler.
NAMUS kurtarmacılık oynarlar, kendilerini Cüneyt Arkın zannederler.
OLMADIK şeyleri kıskanıp, bizi kendilerine güldürüler.
KAPILARI açar, hatta bazen sandalyelerimizi tutarlar.
TAKIM elbise ile acayip havalı olurlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
JAPONLAR çok çalıştıkları ve izin günlerini kullanmadıkları için hükümet resmi tatil günleri uydurur.
Ekonomiye can getirmeyi hedefleyen hükümet yetişkinliğe geçiş, yeşillik, anayasa, bahar ekinoksu, sonbahar ekinoksu gibi resmi tatil sayısı günlerini artırmıştır.
EĞER Şili'de yemek yemeye bir restorana giderseniz ellerinizi karnınızın üzerine koyun.
Yoksa servis yapmazlar.
TESPİTLİ YORUM
Yolda yürürken telefonla uğraşan bir tanıdığınızı gördüyseniz o sizi daha önce görmüş demektir.
NE KADAR OLDU?
'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının tam 3 katı ağırlığında halteri kaldırarak dünyada kırılması zor bir rekora imza atalı tam 32 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da kapıyı açıp dışarı kaçarken merdivende yakaladığım ve ''Annen nerede?'' diye sorduğumda ''İçeride, beni uyutuyor'' yanıtını veren yeğenime ve ayağında yastıkla yerde uyuyakalan ablama gelsin...
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