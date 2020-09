Aşkın kanununu yazsam yeniden

1- UMUMİ HÜKÜMLER

Madde 1- Herkes aşık olabilir.

Madde 2- Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.

Madde 3- Mümeyyiz olmayan kimse aşık olamaz.

Madde 4- Aşık sevgilisini kendini sevmeye icbar edemez.

Madde 5- Aşık olduğunu iddia eden kimse, bunu ispata mecburdur.

Madde 6- Aşkın karşılıklı olması şart değildir.

2- İLAN-I AŞK

Madde 7- İlan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade beyanıdır. Bu ilan bir şekli mahsusa tabi değildir.

Madde 8- İlan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna 'Aşk Mektubu' denir.

Madde 9- İmzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez. Meğer ki muhtevası yazarının hüviyetini sevgiliye haber vere.

Madde 10- Aşk ilan-ı sarih olabileceği gibi zimni de olabilir.

Madde 11- Aşk mektubunun yırtılarak mursile (gönderene) iadesi sarih bir red veya yeni bir icaba davet mahiyetindedir.

Madde 12- Sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir.

3- AŞK BİRLİĞİ

Madde 13- Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle 'aşk akdi' doğar.

Madde 14- Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle her çareye başvurabilir.

Madde 15- Bu maddelerin uygulanmasında A.K.'nin 2. maddesi kıyasen tatbik edilir.

4- BİRLİĞİN SONA

ERMESİ

Madde 16- Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse kusursuz taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir.

Madde 17- Aşıklardan birinin ölümü, ihaneti ve yeni bir aşk birliği kurması gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih olur.

Madde 18- Taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği feshedebilirler.

Madde 19- Bir maşuk aynı zamanda birkaç aşığı idare ediyorsa 'hüsnüniyet' iddiasında bulunamaz.

5-SONA ERMENİN

NETİCELERİ

Madde 20- Birlik taraflardan birinin ölümü ile sona ererse, diğer taraf sevmekte devam edebilir.

Madde 21- Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete göre dilediği müeyyideyi tatbik etmekte serbesttir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Alaska, Talkeetna'da Stubbs isimli bir kedi, 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyordu.

TESPİTLİ YORUM

Saate bakmak için telefonunu çıkarırsın, telefona bakıp tekrar cebine koyarsın ve bir anda fark edersin ki saate bakmayı unutmuşsun.

NE KADAR OLDU?

Kaya Çilingiroğlu, gece gezmesinde görüntülenirken magazinciler yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" diye soruyor.

Kaya Bey de alkolün verdiği yetkiye dayanarak "Siz Feraye'yi nerden tanıyorsunuz?" diye cevap vermesi üzerine Hülya Avşar'ı aldattığı ortaya çıkalı

15 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Ana haber bülteninde,"İşte gençlerin yeni gözdesi, apaçi dansı!" haberini izleyen babam, "Yeni dansmışmış...

Bizim Sabahattin senelerdir düğünlerde böyle oynuyor!" der de ben kopmaz mıyım?