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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 19 Eylül 2020, Cumartesi

Tek taraflı ilişkide olduğunuzu gösteren 10 işaret

İKİLİ ilişkilerin hemen hemen her evresi karmaşık. Çiftler birbirlerini çok sevse de ilişkiler zamanla yıpranabiliyor ve partnerlerden biri o ilişki için çaba harcamaktan vazgeçiyor. Bu durumda ise tüm duygusal yük diğer partnere biniyor.
Tüm yük tek bir kişinin omuzlarında oluyor. Bu da stres ve kaygıyı beraberinde getiriyor. Stres ve kaygı ise kişinin hem duygusal hem de fiziksel sağlığına zarar veriyor. Önemli olansa bu durumu fark edip, sizin için çaba göstermeyen bir ilişkiyi geride bırakmak.
İç sesinizini duymazdan gelmeyin, o daima size uyarı işaretleri verir. İlişkinizde kendinizi mutsuz ve depresif hissediyorsanız, objektif olarak neler yaşadığınızı düşünmeye çalışın.
Tek taraflı bir ilişkide sıkıştığınızı gösteren 10 işareti yazdık.

İLETİŞİMİ siz başlatıyor ve ikiniz için planları daima siz yapıyorsanız.

PARTNERİNİZİ aslında tanımadığınızı hissediyorsanız.

KENDİNİZ olmaktan korkarsınız.

PARTNERİNİZİN ihtiyaçlarını kendi isteklerinizden önde tutuyorsanız.

ONUN davranışları için yakınlarınıza bahane uydurmak zorunda kalıyorsanız.

SÜREKLİ duygusal olarak tükenmiş hissediyorsanız.

ONLARI herhangi bir şekilde üzmekten korkuyorsanız.

HAKLI olsanız bile özür dileyen siz oluyorsanız.

KENDİNİZE olan güveniniz sarsılıyorsa.

ONA çok emek harcadığınız için ayrılmaya korkarsınız.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Walt Disney, Goofy karakterinden nefret ederdi, fakat bu karakterin birçok çizgi film ressamına iş sağlaması nedeniyle karakterin varlığını asla sonlandırmamıştır.

TESPİTLİ YORUM
Spor falan hikaye olum.
Bak tavşan zıplıyor 8 yıl yaşıyor, köpek koşuyor 12 yıl yaşıyor, kaplumbağa durduğu yerde 200 yıl yaşıyor.

NE KADAR OLDU?
Muğla'da bir kamyon şoförü kendisini sollayan ambulans şoförünü, "Sen beni nasıl sollarsın?" diye döveli 8 YIL OLDU

AlkışlıYorum
DÜN akşam kocamla film izlerken romantik bir sahnede kocam elini bana uzattı. Filmin de etkisiyle ben de elimi uzattım romantik sözler umarak. "Kumandaaa!" demesiyle kendime geldim.
Artık kumandaya kısaca "kuma" diyorum.

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Tek taraflı ilişkide olduğunuzu gösteren 10 işaret
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