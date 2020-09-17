Erkeklerin hoşlandıkları kızdan duymak istemedikleri
Ancak, bazen hoşlanılan kız hayalimizde yarattığımız kız değil, tamamen başka biridir. Bunu öğrenmek ise erkeğe çok koyar.
Hoşlanılan kızın "Bak babam mafya akıllı ol" demesi AKILLI olun. Söz dinleyin. Topuklarınızdan vurdurmasın sizi.
Hoşlanılan kızın "Acil 20 bin TL lazım" demesi KIZA o parayı verin. Size güvenip gelmiş, siz de ona güvenin.
Hoşlanılan kızın "8 diyorum, koz sinek" demesi KIZIN batak bildiğini gösterir. Canınız sıkılmaz, oynarsınız.
Hoşlanılan kızın "Aa senin araban yok muydu?" demesi EKSIĞINIZİ yüzünüze vuran, gözü malda mülkte bir kızdır bu. Uzaklaşın.
Hoşlanılan kızın "2 dal cuğara kap gel" demesi.
KIZLA aranızın gayet samimi olduğuna delalettir.
Hoşlanılan kızın "4 banko maç verir misin?" demesi KIZIN şans oyunları müptelası olduğunu gösterir.
Hoşlanılan kızın "Amel oldum, çıkamayacağım" demesi AMELIN anlamına sözlükten bakmanız lazımdır. Sizi kandırıyor olabilir.
Hoşlanılan kızın "Ay pırt yaptım" demesi İNSANLIK hali gerçi.
Ama, insanda bir negatif etki bırakır.
Hoşlanılan kızın "Babamgil danayı yıkamıyormuş. Bi el atıp geliyorum" demesi KIZIN bir danayı bile devirebilecek derecede güçlü olduğuna işaret eder.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
HUGH Jackman 2013'te San Diego'da düzenlenen Comic-Con etkinliğinde, X-Men serisinde oynadığı Wolverine karakterinin kılığına girdi ve onu kimse tanımadı.
Hatta kalabalıktaki birisi aynı karakterin kılığına boyu çok uzun olduğu için giremediği konusunda Hugh Jackman'a sızlanmış.
2015'TE en yaşlısı 76 yaşında olan 6 kişilik "Dede Çetesi" İngiliz tarihindeki en büyük banka soygununa imza atmış ve 200 milyon dolar çalmışlardır.
TESPİTLİ YORUM
Evde tartıştıktan sonra ceketini alıp giden hep erkek olur.
Çünkü kadın hangi ceketi alacağına karar veremez.
AlkışlıYorum
ÇİÇEKLERİNE kadar sevdiğimi anlatıyorum uzun uzun.
Ertesi gün kapının önüne geçen yıl ektiği çiçeklerin açtığını söylüyor.
Heyecanla, "Ne güzel bir enerji veriyor, değil mi?" diyorum.
El cevap:
"Yemediğim şey ne enerjisi verecek bana la?"
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