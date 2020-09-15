İlginç Türk şikayetleri
DAMARIM, DAMAR ÜSTÜNE BİNMİŞ.
Her zaman sabit olan damarlar elbette ki vücut içinde hareket etmez, üst üste binmez ya da başka bir yere gitmez. Bazı sinir ve kasların yorgunluktan ya da zorlanmaktan kasılması halk arasında "Damar damar üstüne binmiş" olarak telaffuz edilmeye başlayınca herkes tarafından kullanılmış ve dile yerleşmiştir.
DİŞİME YEL GİRİYOR.
Yanlış ya da yetersiz fırçalama, kötü beslenme ve özen göstermeme sonucu dişlerde oluşan hassasiyet yel girmesi olarak tanımlanmış tanımlanmasına ama kimse de "Kapat ağzını o zaman kardeşim" dememiş. İlginç.
ETLERİM ÇEKİLİYOR.
Grip ya da nezle gibi hastalıklarda duyarlılığın artması sebebiyle hissedilen durumlardan biri olan et çekilmesini "Neren ağrırsa canın orada" ile açıklayabiliriz sanki.
TADIM TUZUM YOK.
Aslında depresyon olarak tanımlayabileceğimiz bu şikayet Türk insanının tipik doktora gitme sebeplerinden biri.
KULAĞIM GİVİŞ GİVİŞ EDİYOR.
Gıvış gıvış yöresel bir tabir olsa da, Türk insanı kulağıyla ilgili rahatsızlığını bir şekilde anlatmaya çalışır. "Kulağım çın çın ediyor, guluk guluk sesler çıkıyor" gibi...
BEYNİM ÇATLIYOR.
Canımız annelerimizin en sık söylediği şeylerden biri olan ve sonucunda alna çatkı çatmasıyla sonuçlanan beynin-başın çatlaması muhakkak sıkıntılı bir durum, bir doktora görünmekte fayda var.
YANLARIM/HER YERLERİM AĞRIYOR.
Daha önce de söylediğimiz gibi insanın neresi ağrırsa canı orada ama yanlar, her yerler nereler? Tam olarak hangi yan?
SIRTIMA BIÇAK SAPLANIYOR.
Akciğerle ilgili bir sıkıntı bulunmasına delalet olan bu şikayette hiç bıçak yarası olmayan insanın bunu nasıl benzettiği büyük bir muammadır.
DAMARIMDA AKAN KANI HİSSEDİYORUM.
"Damarımda akan kanı hissediyorum doktor hanım" en sık kullanılan tabirlerden biri olsa da henüz hastalığın tam olarak ne olduğu bulunamadı.
KARNIM SANCIYOR.
İshal, kusma, ateş gibi belirtiler de varsa karın sancıması pek iyi bir şeye delalet değildir şüphesiz ki... onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dilimize "kot pantolon" olarak yerleşmiş olan terimdeki "kot" kelimesinin, kumaşın ya da pantolonun cinsiyle hiç ilgisi yoktur.
Muhteşem Kot'un, 1940'ta Fransa'da blue jean'le tanışıp, Türkiye'ye dönüşünde burada üretmeye başladığı bu pantolonları kendi soyadı olan "KOT" ismiyle markalaştırmasındandır.
TESPİTLİ YORUM
Yıllardır yaptığım gözlemlere dayanarak biz erkeklerin kadınlara yaptığı en büyük iyilik: Kavanoz kapağı açmak ve perde takmak.
NE KADAR OLDU?
Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde halı sahaya yanlışlıkla 1 saat erken gelen Cumhuriyet Savcısı, sahada maç yapan 14 öğretmeni gözaltına aldırıp kendisi sahaya gireli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KOMŞU teyze evinde gizli kamera olduğundan şüpheleniyor.
Nedeni ise henüz günü gelmemiş ilaçları almaya gittiğinde eczacının bilgisayara bakıp "Bu ilaçlar evinizde var" demesiymiş.
Önce kıyıya köşeye saklamış ama sonuç aynı. Son çare bize bıraktı ilaçları.
Bir daha deneyecekmiş...
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