Analarımızın yemek taktikleri
Duygusallık, baba ile tehdit, para ile rüşvet, küsme ve öfkeli gibi çeşitli değişik stratejileri vardır:
Tabağındakini bitir, arkandan ağlar: Çocukken en duygusal yaklaşımdı ama büyüdükçe bu çok işe yaramaz.
Tabağındakini bitir, köpekler kovalar:
Korkutarak yedirmeye çalışan anne. Büyüdükçe bu da pek işe yaramaz.
Tabağındakini bitir, sevgilin güzel olsun:
Genellikle ergenlik çağında inandığın bir strateji...
Tabağındakini bitir, dul kalma: Biraz daha büyüdüğümüzde inanmadığımız ama 'Ya olursa?' diye düşündüğümüz stratejidir.
Anne: Çorbanı içmedin.
Çocuk: Karnım tok.
Anne: Dolma var.
Çocuk: Yemeyeceğim.
Anne: Dolapta pizza var pişireyim mi?
Çocuk: Hayır.
Anne: Patates kızartayım mı?
Diğer stratejilere bir bakalım:
Bunu bulamayanlar da var.
Bir kere yersen çok seversin.
Yemezsen büyüyemezsin.
Çorba içmeyene et/ börek/ pasta yok.
Tamam yeme ama bir tadına bak.
Bunun aynısı dışarıda 10 lira.
Ye ye, kan yapar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2015'te bir adam yeni sakal kesiminden dolayı komşuları tarafından tanınmadığı için oğlunu kaçırmak suçundan tutuklanmıştı.
TESPİTLİ YORUM
İngilizce'mi ne kadar geliştirirsem geliştireyim;
"19 years"ı içimden on dokuz yıırs diye okuyacağım sanırım. Bu gelişmiyor.
NE KADAR OLDU?
Ferdinand Porsche, "Hayallerimin spor arabasını bulamadım ben de onu kendim yaptım" deyip sonra Porsche markası altında otomobiller üreteli 72 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Öğrencilerime 'Kırmızı Başlıklı Kız' masalını okuduktan sonra onların da katılımını sağlamak için soruyorum;
"Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'a bir mektup yazsa ne derdi sizce?" Bir öğrencimden gelen cevap;
"Seni çok seviyorum Kırmızı Başlıklı Kız. O kadar ki seni yemek istiyorum..."
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