Dırdırın tarihçesi
Bir kadının dırdırı hiçbir yaşta ve durumda çekilecek cinsten değildir. Ancak maalesef dırdır bir kadın için engellenemez bir şeydir. Çekip gitseniz gidilmez, bu yaştan sonra ayrılsanız yeni birini bulacan da kasacan da yine dırdır başlayacak da hiç katlanılmaz.
Sabredilir, 'Allahım ben ne suç işledim?' denilir. Alttan alınır, yoksa olay daha da büyür. Hele bir de evliysen, yandı gülüm keten helva.
Eğer erkekseniz kaçınılmaz bir olaydır.
Dırdırın üç evresi vardır:
Çocukken anneden duymaya başlarsınız. Gençken kız arkadaşınızdan duymaya başlarsınız.
Evlenince ise ölüme kadar karınızdan duyarsınız.
En etkili silahtır ve 'dırdır' deyip geçiştirilemeyecek kadar önemli bir beyin yıkama mekanizmasıdır.
Bir erkek, kadının dırdırla elde etmek istediği şeylerin önüne geçemez, sadece geciktirebilir.
Sürecin sonunda ise kadının isteği gerçekleşir ve erkek kendini biraz daha saf, biraz daha mal hisseder. Erkenden bu gerçeğin farkına varabilmiş sınırlı sayıda erkek, dırdıra mahal bırakmadan kadının her istediğini yerine getirip süreç sonundaki yenilmişlik ve mallık hissiyatından kurtulur.
Dırdırın erkekte 3 şekilde cevabı vardır.
YENİ BAŞLAYAN İLİŞKİ:
Evet hayatım.
UZUN SÜRMÜŞ İLİŞKİ:
Tamam aşkım.
EVLİLİK: Bi sus be kadın.
YAŞLILIK: Nee, ne dedin?
Bir arkadaşımın annesi bu konuda filozofça yorum yaptı:
"Dırdır yapmayıp sussak, o da erkeklere batardı." Bakın dünyanın neresinde olursa olsun bu iş aynı şekilde yürüyor.
Çin'de kamyon şoförlüğü yapan Zhou isimli adam, Yangtze Nehri'nde feribotta giderken, karısının dırdırına daha fazla dayanamayarak kendini nehre attı. Zhou, 1 mil yüzdükten sonra karaya çıkmayı başardı ve "Öleceğimi sandım ama karımın dırdırından iyidir" dedi. Zhou'nun eşi ise bundan sonra çok konuşmayacağına dair eşine söz verdi.
Sevgili Zhou, inanma durmaz.
Sevgili hemcinslerim bu işin sonu yok.
Yani atın ölümü arpadan olsun deyip geçeceksiniz...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Frengi ilk ortaya çıktığında İngilizler bu hastalığa "Fransız hastalığı", Fransızlar "İspanyol hastalığı", Almanlar "Fransız şeytanı", Ruslar "Polonyalı hastalığı," Polonyalılar ise "Türk hastalığı" demiştir. Türkler ise bu hastalığa "Hristiyan hastalığı" adını, Çinliler ise "Japon hastalığı" adını vermiştir.
TESPİTLİ YORUM
Ulan dalgıç olsam 20 metreye tüpsüz dalarken aklıma komik bi şey gelir boğulurum kesin. Sanırım bu yüzden dalgıç değilim.
NE KADAR OLDU?
İzmir'de trafik kazasının sanığı olan kamyon şoförü, hakimin "Abi deme" ihtarına "Olur abi demem" deyince tutuklanalı 47 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KOCAMAN bir alkış da markette temizlenmiş ve ayıklanmış sebze reyonunun önündeki gelinine "Tembel avrat reyonunda ne işin var gelin?" diye bağıran kaynanaların piri için istiyorum.
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