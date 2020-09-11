Bunları duyunca uza

Duyduğumuzda içimizi ürperten, eninde sonunda herhangi bir yerimizde patlayacak olan sözcüklerdir bunlar. Tetikte olup daha karşıdakinin sözü bitmeden o ortamdan deliler gibi koşarak kaçmak lazım gelir.

Ben seni arkadaşım olarak görüyorum amaaa. (İstemiyoo zorlama sen.)

Konuşmamız lazım (Vuuu ayrılık çanları çalıyor.)

Sorun sende değil bende.

(Hakkat sorunlu uzaa.)

Biraz konuşabilir miyiz?

(Eğer bir erkek bir kıza diyorsa ilan-ı aşk edecek.

Tipsizse kaçın. Ama eğer erkek erkeğe diyecekse ki cinsel tercihlerini geçiyorum mutlaka kavga geliyordur.)

Mango'da indirim varmış hayatım. (Uzaklaş, yoksa Mango erkeği olarak devam edecek hayatın.)

Bence insan önce kendiyle barışık olmalı...

Vücudundan utanma, çok güzel bir vücudun var, vücudunu sev.

(Abooow erkek timsah seni gözüne kestirmiş kaçççç...)

Ne kadar seviyorsun beni?

(Tuzak bir soru, uzaklaş bakma yüzüne...)

Bak şimdi naapıcam. (Yapmasın ihale sana kalacak kaç.) İşte böyle abi ondan sonra...

Sigarandan alıyorum bir tane. (Seni hipnoz etmiş, otlakçılığını kapatıyor.)

Yolculuk nereye topraam. (Aboow yol uzunsa koltuk değiştir, hatta otobüsten in. Muhabbeti bitmez.)

Gazım var galiba.

(Nükleer sızıntı var, arkadaşının radyosyonundan etkilenmek istemiyorsan uzaa.)

Benim hayatımı yazsalar roman olur... (Koş koş koş, uzaklaş, o roman bitmez.) Eski kız arkadaşın var ya...

(Hiç dinleme.)

Seneye görüşürüz.

(31 Aralık'ta söylenmişse.)

Kaçmayın lan.

(Bence kaçın.)

Sen bekle burda lan, arkadaşları alıp dönüyorum! (Ordu geliyor, yiğitlik yapıp kalma.)

Yanlış anlama ama. (Yanlış anlayacağın şeyler söyleyecek.)

Birader, bi bakar mısın?

(Bakma bence. Hatta sağır numarası yap.)

Hallederiz abi...

(Halletmez abi.)

Çok mutsuzum. (Sen de mutsuz olmak istemiyorsan uzaklaş.)

Sence kaç gösteriyorum.

(Bak kaç gösteriyorum diyor, sen de uza ve kaç.)

Şimdi askerdeyim bizim bölükte... (Bitmez anı.)

Ya bende bozuk yok.

(Sen kaç, hesap ona kalsın.)

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2000 yılında yeniden birleşerek 100 konserlik bir tura çıkmaları karşılığında 1 milyar dolar teklif edilen ABBA, bu teklifi reddetmiştir.

TESPİTLİ YORUM

Elektriğin gittiğini unutup düğmeye basıp, sonra tekrar basıp;

"Ulan şimdi bu açık mı kapalı mı?" diye dertlenirim.

NE KADAR OLDU?

Balçova Yaşamspor kalecisi Engin Kaya, Twitter hesabında "Galatasaray'a bi de biz 4 gol atalım" şeklinde tweet attıktan sonraki hafta Galatasaray'dan 9 gol yiyeli 6 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Ev telefonundan iki kez arayan sapığa bir üçüncüsünde nazik olmayacağımı söyledim mi?

Evet.

Telefonu üçüncü kaldırışımda ağız dolusu küfürü bastım mı? Evet.

Babamın ''Höst lan!'' lafıyla kendime geldim mi?

Evet....