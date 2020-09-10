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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 10 Eylül 2020, Perşembe

Bir erkeğin sevdiğini söyleyememesinin nedenleri-2

Gurur:
ANCAK, aşkta gurur olmaz. Bunu da bilmek gerekir.
Kendi hisleriyle ilgili şüpheye düşmesi:
GERÇEKTEN seviyor muyum, diye düşünür. Eğer duygulardan emin değilse erkek mutsuz bir ilişkiye başlamak istemez doğal olarak. Zamanla emin olmaya çalışır.
Kızın sevgilisi olması:
RAKIP varsa zaten erkek sevse de itiraf etmek, açılmak istemez.
Ne kara kedi olmak ister ne de üçüncü kişi. Ancak bazı kişiler "Armudun da sapı var ama koparıp yiyoruz" tarzı bir düşünceye sahip olabilirler.
Kızdan bir işaret beklemesi:
O işaretin geldiği pek de görülmüş bir hadise değildir ama...
Daha önce büyük bir aşk acısı çekmiş olması:
NE denli kötü bir durum olduğunu bilir.
Aynı acıları yeniden yaşamak istemez.
Çevre tarafından alay edilme korkusu:
REDDEDILIP de olay duyulursa kendi arkadaşları da kızın arkadaşları geyik muhabbetlerine meze yapar zavallı genci.
Er kişinin duygularını açıklamak için doğru zamanı beklemesi:
O doğru zaman nedense yakın bir zamanda değildir. Ee, insanoğlu kuş misali sonuçta.
O kuş da uçar gider bizimki açılana kadar.
Ucunda ölüm yok gençler, çok geç olmadan gidin haykırın aşkınızı sevdiceğinize. BİTTİ.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
1962'de Tanzanya'da yaşanan gülme krizi salgını toplam 14 okulun kapanmasına neden olmuştur.

TESPİTLİ YORUM
Okul ve iş olayını kim bulduysa takıntılı biriymiş.
Her sabah erkenden kalkmak normal bir davranış değil.

NE KADAR OLDU?
Bir ödül töreninde 'En başarılı kadın' ödülünü vermek için sahneye çıkan Sinan Akçıl, "Bu ödülü aldığım için teşekkür ederim" diyeli 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Ne zaman kendi kendime "Acıktım" desem içimde bir ses "Acıkmamışsındır, susamışsındır, su iç, su iç" diyor. Ya anne, sen hangi ara içime kaçtın, bi git ya!

Gerçek Kesit

Reha Muhtar'ın haber sunduğu dönemlerden...
350 tonluk gemiyi çeken bir yüzücü ile konuşurlarken:
- Nasıl çekiyorsunuz gemiyi?
-
İnanç meselesi?
İçinizde bunu hissetmeniz gerekir.
- Neyi hissetmem gerekir?
Gemiyi mi?...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bir erkeğin sevdiğini söyleyememesinin nedenleri-2
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