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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Eylül 2020, Çarşamba

Bir erkeğin sevdiğini söyleyememesinin nedenleri-1

Reddedilme korkusu:
BİR erkeğin en büyük korkusudur. Reddedilmenin acısını yaşamak istemez.
Reddedildiği vakit depresyona girer, aylarca çıkamaz.
Kızın burnunun çok havalarda olması:
BU durum delikanlıyı korkutabilir. Yanına bile yaklaşamazken, bir de sevdiğini söylemek çok zor olur.
"Bu kız bana bakmaz" psikolojisi:
KIZI gözünde fazla büyütür böyle düşünenler. Alt tarafı kızın tekidir. Atla deve değildir sonuçta. Pek takmamak lazım bunu.
Kabusların başrol oyuncusu "Sadece arkadaşız" cümlesi:
"SADECE arkadaşız" cümlesi bir erkeğin sevdiği kızdan duymak isteyeceği en son cümledir. Ağır tahribat yapar. Yaraları sarmak zor olur.
Utangaçlık:
ERKEĞİN önündeki en önemli engeldir. Bir cesareti olsa neler yapacaktır da utangaçlık bırakmaz yakasını.
Hatun kişinin bir başkasına platonik aşk beslemesi:
GELİR bir de kendisine aşık gence anlatır bunu.
Yürekler dağlanır. Ciğerler pare pare olur.
İçinde bulunulan maddi sıkıntılar:
KIZI bir yerlere götürmek, para harcamak lazım gelir.
Şimdiki kızlar parasız adama bakmaz. Çocuk da fukaraysa ne yapsın? Aşkını kalbine gömer.
"Aşkımı ilan edersem tüm sihri kaçar" düşüncesi:
FUZULİ sendromu yaşayan gencin sorunudur. Söyleyince aşk bitecek, tüm büyü bozulacak, bir daha aynı şeyleri hissetmeyecek sanır.
"Sevdiğim kız ileride değişir mi?" endişesi:
HAYALİNDE kusursuz bir karakter vermiştir sevdiği kıza. Bunun değişimini görmek istemez. Sevdiği haliyle gönlünde yaşasın ister ve duygularını açıklamaz.
DEVAMI YARIN...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dubai'de iflas ilan edilemediği için insanlar lüks spor arabalarını havaalanında bırakarak ülkeden kaçarlar. Bu arabalar toz toplamak üzere orada kalırlar.

TESPİTLİ YORUM
O kadar hiçbir şey yapasım yok ki, 3 dilek hakkı verseler umurumda olmaz, kullanmam bile.

NE KADAR OLDU?
Ünlü boksör ve futbolcu Sabri Mahir, Berlin'de açtığı ve Alman sosyetesinin akın ettiği lüks cimnastik salonunda şımarık ve kaprisli tavırlar sergileyen Barlene Dietrich'i kalçasına tekme atarak kovalayalı 85 YIL OLDU

AlkışlıYorum
AVUKATLIK stajı yaptığı sırada yoksul bir eve hacize giden ve bundan dolayı çok üzülüp ağlayarak eve dönen bir arkadaşım, avukat kızının ağlamasına ve üzülmesine dayanamayıp o yoksul ailenin tüm borçlarını ödeyerek eşyalarını kurtaran bir de babası var.
Gururla takdim ederim...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bir erkeğin sevdiğini söyleyememesinin nedenleri-1
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