Kadınlara söylenen en ağır sözler
BU çok pahalı.
HAYIR!
OOOOO... Bıyık bırakıyoruz demek...
KİLO almışın sanki.
BENDEN çok sakalın var!
SAKALLARIN batıyor!
BOYUN mu kısa yoksa dizlerinin üzerinde mi duruyorsun?
ZAYIFLAMIŞSIN.
AMA karakter olarak!!
NİHAHAHA...
MAŞALLAH görmeyeli 3 haneli olmuşsun.
HI? Pardon dinlemiyodum.
ARADIĞIMI sende bulamadım maalesef!
YA sen önceden ne kadar güzeldin...
ÇOK kötü olmuş bu yemek.
BENSİZ hiçsin.
KAFAM çok karışık.
BU akşam dizini değil maç izleyecez!!
PSİKOLOJİK tedavi görmen lazım.
ŞU yanağındakiler favori mi?
GİDİN çıkmış.
ÇOK değerlisin, ama eski sevgilimi unutamıyorum.
HAMİLE reyonumuz ilerde köşede hanımefendi.
(Göbekli bir kadına)...
EN yakın arkadaşın senden daha güzel.
NE, doğum günün müydü?
NİYE söylemedin hayatım?
14 Şubat ticari bir şey.
BEN seni sadece arkadaşım olarak görüyorum.
BU fotoğrafçı çok iyiymiş baksana güzel çıkmışsın...
"KADIN dediğin böyle olur" diyerek başka bir kadınla kıyaslamak.
SEN susunca daha güzelsin...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avusturya'da bir kuş sürüsü mayalanmış böğürtlenleri yiyerek sarhoş oldu ve otobanın tıkanmasına sebep olup arabaların üstüne doğru dalışa geçti.
TESPİTLİ YORUM
Gol atıp taraftara koşarken ofsayt bayrağını gören futbolcu gibiyim.
Mutluluğum saniyeler sürüyor.
NE KADAR OLDU?
Meksika'daki bir cezaevinde arama yapan polisler, 19 hayat kadını, 100 plazma televizyon, iki çuval uyuşturucu ve dövüşte kullanılmak üzere 100 adet horoz bulalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bulunduğum ile İstanbul'dan dünyaca ünlü bir Türk body'ci, seminer için geldi. Salonda bu yarmayı kenara sıkıştırıp "Hocam bu omuzlar az daha genişlesin, yuvarlaklaşsın istiyorum.
Özel bir tavsiyeniz olacak mı?" dedim. Şöyle bir küçümseyerek baktı; "Her yerin tam, bir omuzların eksik sanki" dedi.
İnsan gibi bir şey sorduk. Alıştırarak söyle hayvanın evladı!
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