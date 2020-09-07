Borçlu yalanları

1. Şu Aralar Elim Biraz Sıkışık ELINI nereye sıkıştırdığı belli değildir. Bakarsınız arabayı yenilemiştir, ancak size olan borca gelince ipe un serer.

2. Ben Sana O Parayı Ödedim Diye Hatırlıyorum Ama İŞTE bu yüzsüzlükte son noktadır. Ödedim deyip kurtarmaya çalışır.

3. Sıkıntı Yok. Haftaya Paran Elinde HAFTAYA parayı almaya gittiğinizde randevuyu bir hafta sonrasına erteler.

4. Yuh! Benim Borç Kesinlikle Bu Kadar Değildi ÖDEMEDIĞI gibi sizi yalancı konumuna sokar. Miktarı azaltmaya çalışır. Hafızasını yitirmiştir sanki.

5. Bir Yerden Toplu Para Bekliyorum. Gelsin Ödeyeceğim BIR yerden gelecek toplu paranın geleceği o bir yer, hayal alemlerindedir. Paranın üzerine soğuk su içmekte fayda vardır.

6. Ağbi, Ben de Tam Seni Arıyordum KIM bilir ne küfürler etmiştir adınızı telefon ekranında gördüğünde.

7. Kaçmıyoruz Ya, Ödeyeceğiz Elbet KAÇTI tabii ki...

8. Maaşı Alır Almaz Hemen Ödeyeceğim, Söz O maaş hiç alınmaz.

9. Tam Sana Parayı Ödemeye Geliyordum, Yolda Çaldırdım Yav CANIN sağ olsun denir. Ne gelir elden başka?

10. Cenazemiz Vardı, Aklımdan Çıkmış.

Kayınpeder Sizlere Ömür AYNI kayınpeder bir önceki borçta da ölmüştü.

11. Ağbi Benim de Alacaklarımı Ödemediler.

Yoksa Paran Çoktan Elindeydi ALACAĞI falan yoktur. Bahsettiği adamlar borç taktığı diğer adamlardır.

12. Ağbi Ben Seni Sonra Arayayım, Şarjım Bitiyor SAF gibi beklemeyin aramasını. Aramayacak...

13. Şu An Şehir Dışındayım.

Dönünce İlk İş Ödeyeceğim ŞEHIR dışında falan değil.

Evinde yatıyor eleman.

14. Kalbimi Kırıyorsun.

Benim Ne Zaman Borç Takıp Kaçtığım Görülmüş?

TABİİ Kİ, her zaman.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hitler'in bıyığı aslında uzundu. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında gaz maskesini daha rahat takabilmesi için diş fırçası boyutunda kesmesi emredilmişti.

TESPİTLİ YORUM

Plaja giderken yanına aldığı 5 lirayı çalınmasın diye kuma gömen adamları üzmeyin be kardeşim.

NE KADAR OLDU?

Buz hokeyi oyuncusu Cllint Malarchuk rakibiyle çarpışması sonucu rakibin buz pateninin bıçağı şah damarını kesti.

İzleyenlerden 11 kişi bayıldı, 2 kişi kalp krizi ve 3 oyuncu kusmaya başladı.

Fakat Clint 300 dikişle kurtulalı 31 yıl, kafasına tüfekle sıktıktan sonra tekrar kurtarılalı 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Japon gelin içerideyken nasılsa Türkçe bilmiyor diye gaz çıkaran ablam bir alkışı haketmiyor mu ama?