Erkek arkadaşınız sadık mı?

SADAKAT, ilişkilerin en önemli temeli. Peki, erkek arkadaşınız size ne kadar sadık? Bu özelliklere sahipse sadıktır:

1. Eğer size verdiği her sözü eksiksiz olarak tutmayı kendisine görev edinmişse.

2. Arkadaşlarınıza da değer verip onlarla iyi geçiniyorsa.

3. Size karşı gayet açıksa, duygu ve fikirlerini belli etmekten asla çekinmiyorsa.

4. En yakınınızda olmasına rağmen sınırlarını biliyor ve zorlamıyorsa.

5. Eski sevgilisiyle iletişimde olma gibi bir derdi yoksa.

6. Sevgili olmanızın aynı zamanda en yakın arkadaş olduğunuz anlamına geldiğinin farkındaysa.

7. Diğer kadınlarla arasına sizin için mesafe koyuyor olmak onu rahatsız etmiyorsa.

8. Kendisini takdir ettiğinizi biliyorsa.

9. Narsizmden ve kendini beğenmişlikten epey uzak bir karaktere sahipse.

10. Sizin yakınınızda ve kendisiyle samimi olmanız hoşuna gidiyorsa.

11. Sizinle mutlu olmak için yapacağınız komplimanlara ihtiyaç duymuyorsa.

12. Maddi konularda size güveniyor ve kontrolü tamamen eline almaya çalışmıyorsa.

13. Gözü bir tek sizi görüyor ve başkalarıyla flörtleşmiyorsa.

14. Hatalarını kabul ediyor ve bunlar için özür dilemeyi biliyorsa.

15. Daima "ben" yerine "biz" diyorsa.

O adam size sonuna kadar sadıktır. Mutlu bir son için basın nikahı...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2008 yılında Warner Müzik Grup, "Happy Birthday" şarkısının kamuya açık kullanımından günde 5 bin dolar, yılda 2 milyon dolar kazanıyordu.



TESPİTLİ YORUM

Sen üçlü arkadaş grubuyla yolda yürürken yola sığmayıp arkadan yürümek nedir bilir misin?



NE KADAR OLDU?

Zinedine Zidane, Dünya Kupası finalinde, "Maçtan sonra istersen formamı verebilirim" dediği Materazzi'den, "Kız kardeşini tercih ederim" cevabını alınca kafayı gömeli 14 YIL OLDU



AlkışlıYorum

BÜYÜK marketlerden birinde kasada kuyruktayız.

Birden etrafa kötü bir koku yayılıyor, herkes yüzünü ekşitiyor "Kokunun kaynağı ben değilim" gibilerinden.

Kuyrukta babasıyla bekleyen 8 yaşlarındaki bir veletin "Baba bu kokunun aynısıdan bizim banyoda da vardı." demesiyle, ortada kırmızı suratlı bir baba ve olayın faili bulunduğu için rahatlayıp tebessüm eden bizler...