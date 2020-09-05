Erkeklerin hoşuna giden hitaplar
Sadece ego tatmini olsun yeter.
Siyah beyaz görürler. Dünyada sadece tek bir erkeğin kendisi olduğunu hissettirin, size yapamayacağı güzel şey yoktur.
Bazı sözler onları çıldırtır ama bazıları bu sözleri duymaktan zevk alırlar.
1) Erkeğim: Erkeklerin yüzde 90'ı bu söze mest olurlar. Bu söz onların vazgeçilmezleridir. Alın size en büyük ego tatmini.
2) Hayatım, ömrüm, dünyam: İkinci olarak da bu hitaplar erkeklere güven verir.
Sadakatlik hissettirir. Dünyanız olduğunu hissetmesi, bahsettiğim tek erkek hikayesidir.
3) Kalbimin sahibi, hayatımı adadığım: Bu tür hitaplar erkeklere güç verir.
Oooo bu sözü duyan adamın deymeyin keyifine. Her erkek sevdiğini sahiplenir bunun için bu hitaplar tercih edilir.
4) Yüreklim, yiğidim:
Erkeklerin yapısı itibariyle güçlü olmak, onlar için çok büyük bir gayedir. Eğer sevgilinize bu tür güç hitapları kullanırsanız mutluluk sahibi edeceğinize emin olun.
5) Birtanem: Her erkek sevdiğinde tek olmak ister, o yüzden bu söz onlara ayrıcalık hissettirir.
6) Vazgeçemediğim, vazgeçilmezim: Bu hitap, kadınlar gibi erkeklerin de çok sevdiği bir hitap şeklidir. Her erkek kadınının vazgeçilmezi olmayı ister.
7) Geleceğim: Evlilik meraklısıysa hadi iyi düşünelim ciddi düşünen bir sevgiliniz varsa bu söz onu mest edecektir.
Evlenmek istiyorsanız bu hitapla adamı test edebilirsiniz. Tepkisi ile evlenip evlenmeyeceğini anlarsınız.
8) Serserim: Erkeklerin bir kısmı bu hitabı çok severken bir kısmı da hoşlanmaz. Bu hitabı seven bir sevgiliniz varsa ona özgürlük hissettirecektir.
9) Prensim: Masalla büyümüş bir nesil olarak her erkek birinin prensi olmak ister. Çok sevilen bir hitaptır.
10) Sevgilim, sevdiğim, sevdiceğim: Kadınlar gibi erkekle rde bu hitapta sadakat hisseder. Bazıları çok basit bulsa da söylendi mi ego tatmini elde edebilir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2008'de bir geminin çapasının yanlışlıkla yer altındaki internet kablolarından ikisini kesmesiyle Asya'nın internet kapasitesi % 72 azalmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Alışverişi ne kadar seviyorsam kabinde kıyafet denemekten de o kadar nefret ediyorum.
NE KADAR OLDU?
"Evde Tek Başına" serisiyle hayatımıza giren Kevin (Macaulay Culkin) 40 yaşına gireli 1 HAFTA OLDU
AlkışlıYorum
YAKIN akrabaların bizde olduğu bir gün... Annem, teyzelerim ve yengelerim mutfakta yemek hazırlama telaşındalar.
Bir ara mutfağa girip "Hadi be, iki saattir bir yemeği hazırlayamadınız!" diyerek, biraz takılayım dedim. O anda kafama yediğim tavanın nereden geldiğini gerçekten görmedim.
Anladım ki mutfakta yemek hazırlama telaşında olan hanımların yanına hiç uğramamak gerekiyormuş.
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