Metrobüs klişeleri
Gerek şoför gerekse yolcular tarafından belli aralıklarda sık sık tekrarlandığını duyabilirsiniz.
Biraz daha sıkışabilir miyiz arkadaşlar?
Metrobüs o kadar doludur ki, araca binmek isteyen yolcu içeridekilerden özveride bulunmalarını ister. Ama biraz empati lütfen!
Herkes evine gidecek, biraz yardımcı olalım.
Bu da 'Sen kendini kurtardın ama acık insan ol' ayarını verenlerin klasik cümlesidir.
Yer yok nereye ilerleyelim.
Metrobüse binmek için insanların üstüne abananlara ve 'Biraz ilerleyebilir miyiz?' diyenlere verilecek cevaptır.
Beğenmiyorsan taksiye bin!
Metrobüste kalabalıktan yakınanlar nedense bulmuş bunuyordur, insan gibi gitmek istiyorsa taksiye binmelidir.
Arkadakine bin kardeşim!
Adım atacak yeri olmayan insanın patlama noktalarından biri de bu cümleyle hayat bulur.
Yer değiştirebilir miyiz? Ben ineceğim...
İnmek isteyen öyle elini kolunu sallayarak kapıya ulaşamayacağı için önündekileri ekarte etmelidir.
Gözüne kestirdiği kapıya doğru ilerlerken bir yandan da bunu söyler. Özgürlüğe giden en güzel yollardan biridir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyaca bilinen e-ticaret şirketi eBay üzerinden ilk satılan ürün bir lazer işaretleyicidir.
TESPİTLİ YORUM
Kadınlar ilgi bekliyor diyorsunuz da, erkekler tren mi bekliyor sanıyorsunuz?
NE KADAR OLDU?
Doğu Demirkol, katıldığı Yetenek Sizsiniz programında Afyon Üniversitesi ile dalga geçince seyirciler tarafından yuhalanalı 7 YIL OLDU
Fıkra
Temel'le tayfası Dursun küçük bir kayıkla balığa çıkarlar. Denizde epeyce yol aldıktan sonra büyük bir fırtına kopar.
Temel yönünü kaybeder ve Dursun'a bağırır:
- Çabuk pusulayi cetur da!!!
Dursun cevap verir;
-Pusulayi bulamayirum ne cetireyum?
Temel sakince cevap verir: Batayruz o zaman Kelime-i Şehadet getir...
AlkışlıYorum
Oğlumun uyuduğu sırada çok yakından gelen gürültüsüne karşılık balkona fırladım.
Hemen karşımda dönüp duran askeriyeye ait helikoptere, beni gördüklerinden emin olduklarından sonra parmağımla "sus" işareti yapıp kucağımda bebek sallar gibi hareketler yaparak zıplayıp durdum.
Uzaklaşırken çok güldüler ama gururluyum...
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