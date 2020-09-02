Hazır cevap ödülleri
Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
-Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Bir alışveriş merkezindeyiz. Yaşlı bir hanım, tavuk reyonunda bir türlü istediği kadar büyük bir tavuk bulamayınca, onu izleyen reyon görevlisine söylendi:
- Bu tavukların daha büyük olmaları mümkün değil mi?
Görevli tonton teyzeye takılmadan edemedi:
- Mümkün değil teyze, onlar ölü.
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Kamyon sürücüsü 'Dikkat, alçak köprü' ikaz levhasını fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Olanca hızıyla üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı kaldı.
Arkasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuktan sonra trafik kurtarma ekibi nihayet geldi.
Kurtarıcı işine başlarken polis de gözleri sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için sordu:
- Köprüye sıkıştınız, he?
Sürücü canı burnunda homurdandı:
- Yok, köprü taşıyordum, mazotum bitti.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Sürücü camı açtı. ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza makbuzunu cebinden çıkarırken keyifle gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey.
Elimden geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti yaptı ve adam cezadan kurtuldu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'nın gizemi hala tam olarak çözülemeyen en büyük soygunu, tek kişi tarafından, yalnızca bir mektup ve küçük bir patlayıcıyla organize edildi.
1968 yılında düzenlenen bu soygun, yalnızca bir soyguncu tarafından organize edildi.
Soyguncu, banka müdürüne parayı ona vermezse evini havaya uçuracağını söylediği bir tehdit mektubu gönderdi.
Bunun üzerine müdürün evinde ve paranın nakliye edileceği araçta ekstra güvenlik önlemleri alındı. Polis üniforması giyerek para dolu aracın önünü kesen soyguncu, müdürün evinin havaya uçtuğunu ve araçta da bomba ihbarı yapıldığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik araçtan indi. Devamında aracın altında küçük bir patlama oldu ve duman çıkmaya başladı. Güvenlik olay yerinden uzaklaşınca soyguncu araca bindi ve kaçtı.
Olay üzerinden onca zaman geçmesine rağmen asla yakalanamadı.
NE KADAR OLDU?
İrem Sak, "Hayatıma girecek kişi, insan olsun ve dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" diyeli 7 AY OLDU
AlkışlıYorum
Sipariş ettiği ürünü getiren kurye kıza 100 lira verip havalı görünmek için olanca artistliğiyle ''Üstü kalsın!'' diyen ben. "Beyefendi borcunuz 120 lira" diyen de kuryenin kendisidir efendim... Kızara bozara cebindeki bütün parayı -ki 18 lira- çıkarıp "Ya kusura bakmayın, 2 lira borcum olsun" diyen ise; yine ben, yine ben!
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