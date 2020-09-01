Park ve kadın
Kadın sürücülerin, park etmesinin erkeklerden 20 saniye daha fazla sürdüğünü gözlemleyen bilim adamları, bunun erkeklerin daha hızlı olmalarından değil, hareketlerinde daha kesin ve 'berrak' olmalarından kaynaklandığını kaydetti. Habere göre, İngiltere'de bulunan Sürücülük Standartları Ajansı'nın verileri de araştırma sonuçlarını doğrular nitelikte. Geçen yıl ehliyet sınavını geçemeyen 170 bin İngiliz kadından 55 bininin başarısızlığının nedeni park ederken yaptıkları hatalar; sınavda ancak 21'inci denemesinde başarılı olan bir kadın da bunun en iyi örneği. Yine aynı verilere göre, ehliyet sınavında başarılı olan erkeklerin oranı yüzde 50.7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 44.1. Peki sokaktaki adam da bilim insanları gibi mi düşünüyor?
Tabi ki hayır.
Mesela bir taksici abime bunu sordum. Cevabı aynen:
"Şimdi abicim araba kullanmanın, kadınlara bahşedilmemiş bir yetenek olduğunun en önemli göstergesidir.
Bakın araştırma yapmışlar abicim trafikte en az kaza yapanlar kadın sürücülermiş.
Heee!
Şimdi diyeceksin abi sen kendinle çelişiyorsun. Yok be abi daha bitmedi bir dinle. Ya peki en çok kaza yaptıranlar kimlermiş?
Tabi ki abicim kadınlar.
Sen trafikte hiç iki kadın kaza yapmış polis beklerken gördün mü? Görmessiin. Çünkü onlar bize çarpar." Başka bir meslekten ama her sabah işe arabasıyla giden bir abimize sorduk.
Cevap: Yüzde 95 doğruluk gösteren önerme. Yüzde 5'lik kısım da kendini belli ediyor zaten. Ben daha iyi park ederim hede hödö sidik yarıştırıyoruz sanki. Ona da hiç girmeyelim.
Çevremize baktığımızda trafiği katleden birçok kadın bulunmakla beraber park edemeyenlerin sayısı da bir hayli fazladır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
En son 1866 yılında Prusya- Avusturya Savaşı'na katılan Lihtenştayn, savaşa 80 kişilik ordu gönderdi.
Ancak geriye 81 kişi döndü.
Tyrol bölgesine gönderilen 80 kişilik birlik, savaşta herhangi bir zayiat ya da can kaybı yaşamaz.
Aksine yolda arkadaş oldukları 1 kişiyi daha birliklerine dahil eder, 80 kişi olarak katıldıkları savaştan 81 kişi dönerler.
TESPİTLİ YORUM
Film izlerken yerim diye aldığım şeyleri, daha film başlamadan bitirdiğim gerçeği.
NE KADAR OLDU?
Manuel Neuer, Schalke'nin minik takımındayken her gol yediğinde ağladığı için maçlara oyuncak ayısıyla çıkalı 28 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KIZ torununun doğumunda yarım altın takarken;
"Erkek olsaydı tam takardım, artık kısmetse ikincisine" diyen kayınpederine;
"İkinciyi de kız yapıp soyunuzu kurutacağım" diyen gelini, alnının ortasından öpüyorum.
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