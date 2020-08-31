O yüzden bir erkeklerin ilişkiye başlamadan önce gelecek saltolaro ve kroşerelere hazırlıklı olması gerekir. İhtiyaç anında kırılacak camlar mutlaka hayatında olacak ki bu işten zararsız çıksın.
- Bu ilişki nereye gidiyor Necdet?
- Gole gidiyor Necla.
- İğrençsin Necdet sana bişi soruyoruz burda.
- Ofsaytı görmedi yine hakem.
- Ben gidiyorum Necdet.
- Sen diil sağ açık gidecek be hocam, koş koş.
- Allah belanı versin Necdet.
- Bu takımı tuttuğum için ne belam varsa versin.
***
- Bu ilişki nereye gidiyor Necdet?
- 4. Levent'e.
- Ne diyon ya?
- E metrodayız 4. Levent'te inmeyecek miyiz?
***- Bu ilişki nereye gidiyor Necdet?
- Sonunu düşenen kahraman olmaz Selma.
- Ne diyon manyak.
***- Bu ilişki nereye gidiyor Necdet?
Oysa demezler mi adama, yolsa şayet bu ilişki, ki o vakit her şeyin sonu olduğu gibi bu yolun da sonu olur, yani sen bana aslında "Bitiş çizgisine ne kadar kaldı?" diye soruyorsun.
Gerçi bunları dedikten sonra size sevgiliniz, "Sen geç ben hunini getiriyorum" deyip, bu ilişki poh yoluna gidiyor derse akabinde de kendi giderse, ben karışmam... Siz en iyisi o yüzden
ERKEKSENİZ:
Bu sorudan sonra saçını okşayın , manalı laflar edin misal "Gözlerin..." bekleyin, konuşmayın..
KIZSANIZ: Gözlerinizi büyütün, şirin şirin gülün, ufka dalın. İşte o vakit, sizi bırakmazlar. İlişki de, kovalamaca yoluna sapar, böyle de uzun zaman gider...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyadaki insanların yüzde 94'ü, Kraliçe Elizabeth tahtta otururken dünyaya geldi.
İlk olarak 1952 yılında tahta oturan Elizabeth, tam 68 yıldır 'Kraliçe' unvanına sahip.
Dolayısıyla Kraliçe Elizabeth 'Kraliçe' unvanına sahip olmadan önce hayatta olan insanların oranı yalnızca yüzde 5 civarında.
TESPİTLİ YORUM
Biz, tükenmez kalemin bittiğine inanmayıp ucuna "hoh" layan umut dolu insanlarız.
NE KADAR OLDU?
Uşak'ta 8 kişiyi evlendirme vaadiyle 53 bin TL dolandıran şahıs, basın mensuplarına "Adam mı öldürdük?" diyerek kendini savunalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
HER gün işe giderken arkamdan bakan annem, günlerdir huzursuzdu.
Sebebini sorunca, her sabah iş önlüğü giymiş bir adamın sabahları uzun uzun arkamdan baktığını, dakikalarca aynı noktadan ayrılmadığını söyledi. İşe giderken baktım da, yan taraftaki esnafın mankeniymiş.
Anne, sen çok yaşa e mi!