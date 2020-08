Aşk mı yoksa sevgi mi?

Dünyanın en karmaşık dilemması. Selvi Boylum Al Yazmalım'da Asya'nın aşkından ölüp ölüp dirildiği adamdan ziyade ona arka çıkmış, hürmet ettiği adamı seçmesi...

Aşk başlangıçta vücut kimyasının değişmesiyle başlayan, bilimum hormonun işin içine girmesiyle yaşanan ve maalesef belirli bir süreyle kısıtlı, yaşanılası bir kavramdır.

Sevgi de, yaşanan aşk sürecinin sonucudur bir nevi. Yaşanan aşkın oluşturduğu anı ve bağlılıkla hatta alışkanlıkla kimyadan bağımsız tamamen duygular üzerinden yaşanır, bu yüzden sonsuz olabilir bile.

Eğer gözün tamamen kapanmışsa dünya onun etrafında dönüyorsa onu her gördüğünde içinde kelebekler uçuşuyorsa o aşktır.

Eğer onu tüm hatalarına rağmen kabullenmişsen tüm eksiklerini bilmene rağmen değerini yitirmiyorsa bu sevgidir ve kaybedilmemesi gereken şeydir.

Aşk binlerce kibritin aynı anda çakılmasıyla oluşan bir kıvılcımdır. O kadar güçlü ve parlaktır ki insanı kör eder; herkesi, her şeyi yakabilir...

Sevgi ise o kıvılcımın yaktığı ve sonsuza kadar her türlü zor koşul altında yanmaya devam edecek ateştir...

Aşkta her şeyi yapabilirsiniz. Sevgide mantıklı hareket edersiniz.

Birinde heyecan vardır, diğerinde huzur. Biri yerine göre yakar yıpratır, diğeri onarır.

Birinin ömrü kısadır, diğeri ölüme kadar sürebilir.

Birinde çağlayanlar bağırır yüreğinizde, diğerinde bir nehir akar sessizce ve huzur içinde. Biri ne kadar yorarsa, diğeri o kadar dinlendirir.

Birinde arzular başroldedir, diğerinde şefkat...

Birinde beşinci vites yaşarsınız hayatı, diğerinde üçüncü vites ama güvenli...

Aşk tüketicidir. Sevgi üretici.

