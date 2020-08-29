Gazozuna maçlar
Benim ve benden çok çok öncekilerin de çocukluğuydu.
O gazoz uğruna Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir çekişme yaşanırdı. Mahalle aralarında sabahtan akşama kadar 5'e 5, 4'e 4 ve bilimum kombinasyonlarla yapılan maçlardı. Sonradan halı saha geldi maçlar gazozuna değil ödetmesine oldu.
"Gazozuna maç" ise bir anda hiçbir önemi olmayan maçlar için söylenen bir çeşit deyim oluverdi. Nasıldı bu mahalle maçları biraz hatırlayalım.
Eskiden mahalle maçlarındaki replikleri, şimdiki çocuklar çok fazla bilmez. Bu beton, taşlık, toprak sahalarda ne topçular yetişti, ne topçular da harcandı gitti... Genelde taştan kurdukları kalelerle buldukları boş alanlarda top oynayan çocuklardır, aralarında bir tane lider tipli uzun boylu falan biri vardır. O bağırır çağırır, gol kaçıranlara kızar, kaleciyi döver ve aynı zamanda hakemlik yapar falan filan...
Bu gazozuna maçların kuralları neydi?
3 korner 1 penaltı (Penaltıyı kapan gol yapar, yapmalı. )
Kaleci yoksa önce en şişko geçer, o maçın yarısını geçirdikten sonra kalanlar sırayla geçerler.
Penaltı ve serbest vuruşları düşürülen kullanır.
Penaltılarda kaleci değiştirilmez, değiştirilirse iki tane penaltı kullanılır. İlki gol olursa ikincisi kullanılmaz.
Akşam ezanı okununca maç biter, skor ne olursa olsun ezan bitmeden son golü atan kazanır.
Topun sahibi ezandan önce gidecek olursa maçtan sonra top onun balkonuna atılır bu uğraş baya zevklidir hoş görüntüler ortaya çıkar.
Vücuduna top gelen arkadaş, lavaboya gönderilir.
Kaleden kaleye gol olmaz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en kokulu camisi Tebriz şehrindedir.
Mescit inşa edilirken çamuruna misk kokusu ilave edilmiştir ve 600 sene geçmesine rağmen hala mescit misk kokmaktadır.
TESPİTLİ YORUM
Millet 10 dakikada duş alıyor, ben o sürede daha suyun sıcaklığını ayarlayamıyorum lan.
NE KADAR OLDU?
Bekarlığa veda partisinde alkol sınırını aşıp, Nijeryalı dansçıyla birlikte olan Sosyete Gelin, doğum için gittiği ABD'de bebe siyahi doğunca evliliğinden olalı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
GİDECEĞİM yerlere her zaman sevgilim bıraktığı için inerken onu mutlaka öper öyle giderim.
Dün ise taksiyle gittiğim yerde arabadan inerken para üstünü aldıktan sonra alışkanlık olarak taksiciyi bir güzel öptüm.
Adamın şaşkın bakışları hala gözümün önünde...
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