Kadınların kapakları
- Biliyorum... Onun için bu yaşta evliyim.
- Pardon yenge.
*****
Tanışmak isteyen erkek kızın masasında bir şey arar gibi yapar.
Kül tablasını kaldırır altına bakar vs. aranır da aranır.
Sonunda kız dayanamaz ve sorar:
- Ne arıyorsunuz?
- Siz sizinle tanışmak için güzel bir bahane arıyordum, ama bulamadım.
- Bunun üzerine benim aaaaayy çok tatlısınnn mı demem gerekiyo?
- Eeööö e tabi olabilir.
- Defol!!
*****
- Sigaran ve sen ölesine birbirine benzionuz ki... Ama onu ben yaktım, beni de sen.
- Allala enteresan... Bence de sen ve sigaram benziyosunuz...
İkinizi de ayağımın altında ezebilirim.
- Upss.
*****
- Daha önce tanışmış mıydık yavrum.
- Sanmam hayvanat bahçesine gitmeyi sevmem.
- Hönk.
*****
- Pardon tanışabilir miyiz?
- Sebep?
- Eeöö - Eee - Güzelsiniz desem.
- Bu benim sorunum desem?
- Pardon abla
*****
- Yalnız mıyız?
- Sorduğun soruyla çelişme - Nası????
- Hem çoğul hem yalnız olamayız dimi ama?
- Öhmm pardon - Ne o bayım.. Zeki mi geldim?
*****
- Sizi birine benzetiyor gibiyim?
- Siyah kuşak var bende...
Asıl ben seni benzetebilirim.
*****
- Pardon saatiniz var mı acaba?
- Yok maalesef...
- Bende var...
- İyi güle güle kullan!
****
- Bayaannn gülüşünüz ne kadar tatlı. Babanız şekerci mi?
- Hayır semerci senin gibi eşeklere semer dikiyoo...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elektrikli testere aslında kadınların doğum yapmasına yardımcı olma amacıyla icat edilmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Küçük sürprizlere bayılırım. Hiç yapan olmadı ama ne bileyim severim diye düşünüyorum.
NE KADAR OLDU?
Tekirdağ F tipi cezaevi şartlarını protesto etmek için 22 mahkumun başlattığı açlık grevinin 34. gününde mahkumların kilo aldığı tespit edileli 7 YIL OLDU
Fıkra
Hasta doktora rahatsızlığını tanımlar:
- Sabahları böyle hiç işe gidesim olmuyor, sonra ofiste yaptığım işler de bana sıkıcı geliyor. Kendimi sürekli bir plajda güneşlenirken hayal ediyorum...
- İyi de beyefendi, bu düpedüz tembellik!
- Biliyorum doktor bey, ben de onu diyecektim.
Siz bana şunun Latincesini söyleseniz de ben patrona onu söylesem?
AlkışlıYorum
"Karnın aç mı?"dedikten sonra yemek hazırlayan kişiye, anne, bisküvi getiren kişiye ise kız arkadaş denir.
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