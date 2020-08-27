Erkeklerden kadınlara-2

YETERİ kadar ayakkabın ve elbisen var.

Beni iflas ettirmek bir sevgi gösterisi değildir.

ERKEKLERİN çoğunun en fazla 3 cift ayakkabısı vardır. Tekrar ediyorum biz basitiz. 30 çift ayakkabından hangisinin kıyafetine uyacağını sorma, bilmiyorum.

EVET ya da hayır gibi cevaplar yeterlidir, soru ne olursa olsun. Başka anlamlar arama evet ya da hayır işte.

BİR problemin olduğunda benden sorunu çözmek için yardım iste.

BENDEN seninle aynı üzüntüyü çekmemi bekleme, o senin kız arkadaslarının işi.

8 hafta süren baş ağrıları baş ağrısı olamaz bir doktora git.

ERKEKLER sadece 16 renk görürler.

Şampanya bir renk değil, bir içkidir.

SİZ el çantalarını ne kadar seviyorsanız, biz de futbolu o kadar seviyoruz. Bunu anlamanı beklemiyorum çünkü ben de sizinkini anlamıyorum.

SANA 'Neyin var?' diye sorduğumda 'Hiçbir şeyim yok' dersen sana inanırım benim için olay bitmiştir. O yüzden bir şeyin varsa direkt söyle.

'BENİ seviyor musun?' diye sorma. Seni sevmesem yanında 1 saniye bile durmam.

EN karmaşık durumda bile bizim için temel kural şudur: En kolayını seç. Bizden komplike şeyler bekleme.

Biz gerçekten basitiz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Futbolda 'Dünya Kupası Okyanusya' elemelerinde Avustralya, Amerikan Samoası'nı 31-0 yenerek bir resmi milli maçtaki en farklı skorlu galibiyeti elde etti.



TESPİTLİ YORUM

"Aynen" kelimesini bulan kişiyle üşengeçlik seviyelerimiz aynı derecede olmalı.



NE KADAR OLDU?

Mustafa Sandal, Tuba Ünsal ile sevgili oldukları dönem "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısını bileklerine dövme yaptırdıktan hemen sonra ayrılalı 18 YIL OLDU



AlkışlıYorum

SERÇE adlı diziden esinlenerek tanışma yemeğinden sonra evlerimize gidecekken içimden yeni tanıştığım kız arkadaşıma "Şimdi gidiyorsun, eğer arkanı dönüp bana tekrar bakarsan bir daha hiç ayrılmayacağız" dedim.

Arkasını dönüp bana baktı, üstüne üstlük bana doğru tekrar yürümeye başladı ve yanıma gelip kent kartımı istedi. O evine gitti, ben yürümek zorunda kaldım... "Aşka doyacaksınız" diyorlar dizinin fragmanında.

Aşka doydum ama salaklığıma asla doyamayacağım...