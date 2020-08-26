Erkeklerden kadınlara-1

EĞER şişmanladığını düşünüyorsan büyük ihtimalle şişmanlamışsındır.

Bana sorma cevap vermeyi reddediyorum.

EĞER bir şey istiyorsan sorman yeterli. Bir şeyi açığa kavuşturalım.

BİZ erkekler basitizdir.

Öyle farklı anlamlar taşıyan dolaylı soruları anlamayız.

Ne istiyorsan direkt söyle.

ASLINDA cevap beklemediğin bir soru sorduğunda duymak istemediğin bir cevap alırsan sakın şaşırıp kızma.

BİZ erkekler basitizdir.

Mesela senden ekmeği getirmeni istiyorsam aslında ekmeği getirmeni istiyorumdur. Bundan ekmek masada değil diye bir iğneleme yaptığım sonucunu çıkarma. Bunda ne bir dolaylı anlam ne de bir iğneleme var. Biz gercekten basitizdir.

BİZ basitiz. Bana ne düşündüğümü sormanın o yüzden hiçbir anlamı yok.

BİZ basitiz. Seni düşünmediğim zamanlar da olabilir. Bu kötü bir şey değil buna alışmalısın.

Bana ne düşündüğümü sakın sorma. Çünkü bu benim için senin politika, ekonomi felsefe, futbol ve arabalar hakkında muhabbet edebileceğini gösterir ama edemezsin.

CUMA+Cumartesi+ Pazar=Bol bol yemek yemek=Arkadaşlarla muhabbet=Futbol=Bira.

Benden başka bir şey bekleme. İster deprem ister yangın ister sel ister dolunay olsun bizim için haftasonları budur.

ALIŞVERİŞ yapmak zevkli değildir ve asla da olmayacak.

BİR yere gittiğimizde hangi kıyafeti giyersen giy sana çok yakışıyor yemin ederim o yüzden bir daha sorma.

DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Geçen günlerde halkı dolaşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cüceyi çocuk zannederek kucağına aldı ve sonrasında bunu fark eden Bolsonaro cüceyi yere indirdi.

TESPİTLİ YORUM

Mesajıma cevap gelmeyince kendimi 4 çocukla ortada bırakılmış gibi hissediyorum.

NE KADAR OLDU?

İstanbul'da bir şahıs bedelli askerlik yapmak için karısına kredi çektirip sonrasında karısından boşanalı 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Bu bizim arkadaş bir zaman kuş almış bir yerden. Poşete koymuş deli. Tam eve gidecek, yolda babasını görmüş. O da eve gidiyormuş. "Baba sen bunu al götür eve" demiş. Babası da eve gelince annesine pazardan getirdiği poşetleri vermiş, yanında da bizim arkadaşınkini. Ne bilsin annesi hepsini buzdolabına koymuş. Neyse bizim deli arkadaş eve gelmiş, babasına poşeti sorunca "Buzdolabında" demiş babası. Hemen kuşu poşetten çıkarmış ama hayvan kaskatı kesilmiş. Babası benzin damlatmış ağzına biraz. Kuş 2 dakika sonra havalanmış ama pencereye varmadan küt diye yere yapışmış. Babası: "Benzini bitti."