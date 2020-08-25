Kızlara yalanlar
Lakin bunu söyleyen adam doğru söylüyorsa kaçırmayın.
Amma velakin bu sözün yalan olma olasılığı yüksektir.
İLK defa böyle hissediyorum. Yukardaki yorumuma katacak fazla bir şey yok.
SENİ bi ara ailemle tanıştırmak istiyorum. Seni etkilemek için evlilik bonusu kullanmaya çalışıyor. Yalnız o aileyle hiç tanışılmayacak.
ÇOK farklısın. E yani yalan değil, insan insana benzer ama farklılıklarda vardır.
"YETER Kİ senin gibi bir sevgilim olsun, varsın beşyüzbin borcum olsun." En iyi etkileme sözlerindendir.
BU bakışlar kimsede yok. Ee yani inanırsan saf bakışların diyor...
SEN bu dünyanın en dürüst insanısın. Sana saftirik demek istiyor inanma.
O ses tonun beni yerle bir ediyor. Neler düşünüyor aklından bir bilsen.
TAM aradığım kadınsın.
Yav he he he.
BÜTÜN kadınlar seni kıskanıyordur. Kendine de pay buluyor kerata.
TAM aradığım vücut sende. Kafayı koymuşsa her vücut güzeldir onda.
HAYATIMIN anlamı sadece sensin. Tabi ki hedeflerine ulaşmak için bir anlamı var. İnanma yoksa Vega grubunun "Bu sabahların bir anlamı olmalı' şarkısı diline dolanır.
SENDEN daha iyisini bir daha bulamam. Madem şarkılardan gidiyoruz Duman'ın şarkısını hatırlattı.
'Senden daha güzel.' Valla kanma Duman olursun yeminle.
SEN kadınsan diğerleri ne? "Ne mesala örnek ver" de. Bak bakalım nasıl da ışık görmüş tavşan gibi kalıyor.
SEN bir meleksin.
Klasik olcak ama şeytan da bir melekkkkk. Azrail de tabi ki.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Barbaros Hayrettin Paşa, camileri topa tutan İspanyol Amirali topun içine koyup denize ateşlemiştir.
TESPİTLİ YORUM
60 yaşından sonra namaza başlayanlarla sınava son gün çalışanlar aynı kişiler.
NE KADAR OLDU?
Baba (The Godfather) filminden tanıdığımız Andy Garcia, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yolu Ayasofya'da Polat Alemdar ile kesişeli 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
DİYET yapıyorum.
Yeme isteğimle başa çıkabilmek için buzdolabının kapağına kayınvalidemin fotoğrafını yapıştırdım! O fotoğrafı görür görmez iştahım kaçıyor. Şimdiden iki kilo verdim. Etkili bir yöntem, tavsiye ederim...
Fıkra
ADAM televizyon seyrederken evin hanımı örgü örmektedir.
-Duydun mu hanım! Evinde ceyranı olmayan dünyada nice insanlar varmış.
-Aa! Duvarlarına bir priz bile takamıyorlarsa biz ne yapalım, canım..
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