Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Ağustos 2020, Pazartesi

Türk ebeveynlere ait diyaloglar

SİZİN aileniz geleneksel olmasa da bu cümlelerden birini mutlaka duymuşsunuzdur.
Aranızda genç arkadaşlar bunları annelerinden babalarından çokça duyuyorlar ama ben kendimden biliyorum.
Hani anneleriniz, babalarınız derler ya "Anne-baba olunca anlarsın" diye gerçekten anlıyorsunuz benden söylemesi. Garip karşılamayın... Biz biraz eğlencesine bakalım.
* AKŞAM geç kalma vakitlice gel!
- Tamam annaaa...
* KIZIM biz sana güveniyoruz, çevreye güvenmiyoruz...
- Doğru söyle anne yoksa bizden başka herkes zombi mi olduu!
* BAŞ ÇAVUŞUN eşeği mi var karşında?
- Estağfurullah bıbıcım olur mu hiç öyle şey?
* SUS bak bir de cevap veriyor!
- Ama ama sen sordun baba...
* ÇOCUĞUN olunca anlarsın - Ben bu dünyaya çocuk getirmeye karşıyım tamam mı!
* EN son nereye bıraktıysan oradadır.
- 'Annneee yeşil eteğimi bulamıyorum, nerdeee?' sorusuna verilen mükemmel cevap.
* BABANA sor.
- Babacım ben bugün Hülyasu'larda kalabilir miyim?
* BABANIZ para basıyor sanki!
- Babaaa lütfeğğnn sadece iPhone istiyorummm.
* EŞEK kadar oldun hala muzurluk peşindesin - Ben değilim gördüğün, içimdeki çocuk o...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2015 yılında 10 yıldır kayıp olan Çinli bir kadın, bir internet kafede oyun oynarken bulunmuştu.

TESPİTLİ YORUM
Şu cumartesiyle pazar gününün arasına bir gün daha koymak lazım. Olmuyo böyle.

NE KADAR OLDU?
Zonguldak'taki bir büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, çıkarken "Bir kamera ve bir alarm taktır.
Hepinizi seviyorum.
Hepinizin parasını vereceğim" yazılı bir not bırakalı 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
"DAYI yazın sünnet olacağım.
Ama hiç korkmuyorum" diyen yeğenime ne hediye istediğini sordum.
"Play Station 3 istesem alır mısın?" diye sordu. "Yaza çok var, düşünelim" diyerek konuyu kapadık. İki gün sonra PS3'den vazgeçtiğini, küçük bir el aterisi istediğini söyledi. Neden fikir değiştirdiğini abisiyle konuşurken öğrendim. Ondan da PS3 istemiş, o da cevap olarak "Ne kadar büyük hediye istersen, sünnetçi o kadar çok keser!" diye uyarıda bulunmuş, sağ olsun...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Türk ebeveynlere ait diyaloglar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ