Bunları sadece siz yapmıyorsunuz
BİRİSİ internette bilgisayarının ekran görüntüsünü paylaştığında detayına kadar ne var ne yok incelemek.
İNCİR yerken çekirdeklerini iki dişinin arasında çıtlatmaya çalışmak.
YERDE yürüyen karıncaların yerini ve yönünü değiştirmek.
KİŞİNİN kendi omuzuna zaman zaman kondurduğu ufak öpücükler.
KOLLARI yastığın altındaki soğuk bölgeye sokmak.
BELEDİYE otobüsünde en öne oturup kart/akbil basanların kalan bakiyelerine bakmak.
HAFİF loş bir odada aynaya bakarken göze ışık tutmak ve göz bebeklerinin aniden küçülmesini izlemek.
ÇORAP izini kaşımak.
BİSİKLET sürerken geri geri boşa pedal çevirmek.
BİSKREM'İN çevresini yiyip, sonra da ortadan ikiye ayırıp kremayı yalamak.
SODAYI bitirdikten sonra şişenin içindeki havayı vakumlayıp dudaklarının içine çekilmesini hissetmek.
MARKETLERDEKİ 6'lı içecek paketlerinin ortalarına parmak sokmak.
YEMEK yapmak için doğrarken parmağa sinen soğan, sarımsak kokusunu gün boyu içine çekmek.
SINIFTA teknoloji tasarım dersinde uhu koklamak.
ÇALIŞAN vantilatörün karşısında sesler çıkarıp sesin titremesini dinlemek.
MARKETTE margarinlerin köşesine parmakla bastırmak.
HAVUCUN ilk önce dışını kemirdikten sonra kalan ortasını yemek.
TIRNAKLARIN içindeki siyah nesneleri uçlu kalemin ucuyla temizlemek.
ÇAKMAĞIN içinden çıkan manyeto ile vücuduna elektrik vermek.
DARBEDEN dolayı morarmış yerine baskı uygulamak, acısından haz duymak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Türkçe'de en çok anlamı olan kelime:
'Çıkmak' TDK'da tam 58 anlamı sayılmış.
TESPİTLİ YORUM
Bir kızın çantasından çıkanlar ile ıssız adada yeniden hayat kurabilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
Show TV'de yayınlanan 'Bülent Ersoy Show' programında, şarkısını söyledikten sonra bayılan Bülent Ersoy, reji ekibinin durumu şov sanması yüzünden uzun süre yerde yatalı 7 YIL OLDU
Fıkra
TIMARHANEDEKI delilerin sıra ile bir baca deliğine baktıklarını gören doktor ne yaptıklarını merak edip sorar;
- Orada ne yapıyorsunuz?
Deliler içeride ne var diye merak ettiklerini söyler. Doktor da merak edip gelir bakar.
Fakat hiçbir şey olmadığını görünce delilere kızar ve:
-"Burada hiç bir şey yok" der.
Delilerden birisi doktora dönerek:
-"Biz yıllardan beri bakıyoruz bir şey göremedik sen galiba delisin bir defa bakmakla mı göreceğini zannettin!" der.
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