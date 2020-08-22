Futbolda herkesin bilmediği bilgiler
CEVAP İngiltere değil, Çin.
2 bin 200 yıllık bir geçmişe dayanıyor.
Başka hangi spor dalında futbol topu kullanılıyordu?
1891'DE basketbol oynanırken futbol topu kullanılıyordu.
1894'te basketbol topu geliştirildi.
Futbolda "Jogo bonito!" (Güzel Oyna) ifadesini ilk kim kullandı?
TABİİ ki Pele.
Futbol dünyasında yaşanmış en garip olay nedir?
1998'DE Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde oynanan bir maçta sahaya yıldırım düşmesi sonrası 11 futbolcunun birden hayatını kaybetmesi. Daha da garibi 11 futbolcunun da deplasman takımından olması.
Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda vuvuzela kullanılması nelere yol açmıştır?
VUVUZELA, müsabakalar boyunca 20'den fazla kişide işitme problemine neden olmuştur.
Dünya Kupası kaç kez kayboldu?
İKİ kez kayboldu. İlki 1966 Dünya Kupası sırasında İngiltere'de gerçekleşti. İkinci hırsızlık ise 1984'te Rio de Janeiro'da meydana geldi. Brezilya'da kupanın bulamadığı, çünkü hırsızların kupayı eritip sattığı iddia edilmekte.
Yine iddiaya göre Brezilya, müzesinde sahte bir dünya kupası bulunduruyor.
En farklı skor nedir?
VANUATU'NUN, Mikronezya'yı 15. Pasifik Oyunları'nda 46-0 mağlup ettiği maç kayıtlı en farklı skorun yaşandığı maçtır.
Bir sezon boyunca yenilmemesine rağmen şampiyon olamayan takım var mı?
1978-79'DA İtalya Serie A'da Perugia takımı, sezonu yenilgisiz tamamladı. Ancak şampiyon Milan oldu. Perugia, o sezon 19 maçta berabere kaldı.
11 maç kazandı. Galatasaray 1985-86 sezonunda yenilgisiz ikinci olmuştu.
Fenerbahçe ise 1922-23 Cuma Ligi'nde oynadığı 14 maçta da gol yememiş ve 23 puanla şampiyon olmuştu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Cuma günleri, dünyadaki tüm insanların mutluluğunu yüzde 11 daha arttırıyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Salağa yatıp, sonra kalkmayı unutan insanlar var.
NE KADAR OLDU?
Cezaevindeki sanatçı Deniz Seki, atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da rol aldı. Dünyada ilk defa, ünlü bir mahkum cezaevindeyken dizide rol alalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kızımın cep telefonunu, yakın gözlüklerini takmış büyük bir dikkat ve ciddiyetle inceleyen 72 yaşındaki annemden, gülümsemeyi bile unuttuğum son günlerde beni kahkahaya boğan cümle: Bana bak, bu galiba garsonlarla fingirdiyor.
Baksana bu telefonda 'menü' yazıyor.
Fıkra
OLAY yerine varan iki memurun merkezle konuşması:
- Olay yerine vardık efendim.
- Durum nedir?
- Bir kadın yeni sildiği koridora ayakkabıyla basan kocasını öldürmüş.
- Kadını tutukladınız mı?
- Hayır efendim, yerler henüz kurumadı!
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