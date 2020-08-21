İnsanı çileden çıkaran hareketler
Bilmiyorum demek bu kadar zor değil.
Yolda insan gibi yürümeyi bilmemek...
Birilerine çarpmadan yürümek bu kadar da zor olamaz, biraz saygı!
Metrodan inenlere öncelik vermeden içeri paldır küldür dalmak...
Biraz bekleseler hepimiz inip bineceğiz.
Her zaman küfürlü konuşup bunu marifet sanmak...
Kitap okumanın ne kadar gereksiz bir aktivite olduğunu söylemek.
Tamam sen okumuyorsun ama okuyana da mani olma!
Karşısındaki kişiyi dinlemeyip üstüne konuşmak.
Cümlelerin arasına İngilizce serpiştirmek...
Ya tamamen İngilizce konuş ya da Türkçe!!!
Yürüyen merdivenin sol tarafında beklemek...
Toplu taşımada, kalabalıkta, toplantıda bağırarak telefonla konuşmak.
Normal ses tonunda konuşabilseler keşke.
Ağzını şapırdatarak yemek...
Şöyle kibar kibar yesek.
Hayvanlara maddi manevi her türlü zararı vermek...
Bu insanların hayvanlarla bir derdi var, korkunçlar!
Sürekli kendini övmek.
Ve yaptığı her şeyi en iyisini yapmış gibi öne sürmek, ah Melek Yargıcı gibi olmak...
İlgi odağı olmak için küçücük sebeplere ağlamak.
Yaptığı her hatayı, yaşadığı her şeyi gökyüzündeki olaylara bağlamak...
Yemeği yemeden önce 12.873 farklı açıdan fotoğrafını çekmek...
Paranın her şeyi satın alabileceğini düşünüp şuursuzca davranmak.
Ve herkese kötü davranır bunlar, herkes onların altındaymış gibi...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tofaş'ın üretmiş olduğu 'Murat' serisi 1971'den 1979'a kadar Bursa'da 134 bin adet üretilmiş ve adını da, Bursa'nın başkent olduğu zamandaki padişah 1. Murat'tan almıştır. Bu arabalara Murat 'Hacı Murat' denmesinin sebebine gelince o yıllar, hacca arabayla gitmek serbest olduğundan ve hacıların birçoğunun kendi araçlarıyla gitmesinden dolayı ismi 'Hacı Murat' olarak anılmaya başlanmıştır.
NE KADAR OLDU?
Zonguldak'ta bir tacizci, taciz ettiği kız boksör çıkınca gözünü hastanede açalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
On dakika boyunca mailini açamayan arkadaşıma "Eksik ya da yanlış yazıyorsundur" dedim. "Ben o kadar mal mıyım?" dedi. Gittim baktım, hotmail yerine hotmal yazmış. Sadece sustum...
Fıkra
Bir gün bir avcı kahveye gelir der ki: Ulan bir ayı vurdum 1 mermide hem elinden hem kulağından.
Diğer avcılar şaşırarak, "Nasıl oldu?" derler.
Avcı, "Ayıya ateş ederken ayı kulağını kaşıyodu" der.
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