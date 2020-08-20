Türk felsefesi
Fikir beyanıdır... Biz hayatı kısa yoldan yaşıyoruz, derinliğine girmeyi seven bir toplum değiliz...
Mesela:
FRANSIZ DÜŞÜNÜR:
Düşünüyorum, öyleyse varım.
TÜRK DÜŞÜNÜR:
Düşün düşün, pohtur işünnn.
BİR BAŞKA FRANSIZ:
Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer.
TÜRK DÜŞÜNÜR:
- Hafız şurdan gir bak, burası kalabalık.
- Ee ters yön, girilmez diyor.
- Lan sen bi gir.
YUNAN DÜŞÜNÜR:
Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir.
TÜRK DÜŞÜNÜR:
Ben bi öleceğim günü bilmem kanka.
YUNAN DÜŞÜNÜR:
Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz.
TÜRK DÜŞÜNÜR:
Mahmut abi su çok güzel gelsene.
ALMAN DÜŞÜNÜR:
Bu da dahil tüm genellemeler yanlıştır.
TÜRK DÜŞÜNÜR:
- Bu Almanlar'ın hepsi soğuk lan.
Öyle diyoruz ama keşfedilmeyen felsefecilerimiz var.
- Bana şu sandalyenin olmadığını ispat et.
- Hangi sandalye?
Sorarım size nerede geçmiştir bu olağanüstü diyalog? Türkiye'de değil mi?
Yemin ediyorum şu soruyu Platon'a, Aristo'ya sorsan sana altı ay anlatır, ispat etmeye çalışır. Oysa bizde öyle mi?
Hangi sandalye? Bak bak bak nefis valla. Mis gibi felsefe var, kıymetini bilin.
Artık Twitter ve Facebook'ta abilerin, ablaların felsefe yaptıklarını görüyorum.
İşin içinde aşk-meşk oldu mu felsefe yapılıyor.
Adı sanı duyulmuş eskilerden bir yazar (Platon, Aristoteles, vb.) veya güncel bestseller kitapları olan yazarların felsefeyle ilgili kitapları seçilir. Paylaşılacak yerlerin altları çizilir.
Facebook'ta paylaşılır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerikalı bir fast food şirketi, Mc Donalds'ın "Quarter Pounder" (1/4 pound, yani 113 gram et içeren) hamburgerine rakip olarak "Third- Pounder" (1/3 pound, yani 151 gram et içeren) isimli hamburgeri aynı fiyattan satışa sundu.
Sonuç hüsran verici oldu çünkü insanlar "1/4"ün "1/3"ten daha büyük olduğunu düşünüyorlardı!
TESPİTLİ YORUM
Fark ettiniz mi Türkiye'de hiç normal çiğ köfteci yok nedense hepsi meşhur.
NE KADAR OLDU?
Adana'da verdiği iş ilanıyla 5 bin kişiyi dolandıran adam "Memlekette bu kadar enayi varsa ben ne yapayım?" diyerek kendini savunalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Annem evimizdeki siklamen çiçeğine "Lamen çiçeği" diyor. Olmuyormuş elalemin yanında...
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